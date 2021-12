Gaffer macht Polizisten bei tödlichem Unfall von der Seite an

Dreister geht es kaum: Als Polizisten sich an Heiligabend am Nachmittag um einen tödlichen Unfall auf der B 10 bei Göppingen kümmerten, wurden sie von einem Gaffer von der Seite angemacht.

In Folge eines Zusammenstoßes zweier Autos kam am Freitag ein 58-Jähriger ums Leben. Zuvor war ein 50-Jähriger, der unter Alkoholeinfluss stand, mit seinem Auto ins Schleudern geraten und in das Auto mit dem 58-Jährigen gekracht. Der Mann erlag in einer Klinik seinen Verletzungen.

Weil die B 10 gesperrt wurde, kam es zu Behinderungen. Ein junger Mann hielt es in der Schlange wohl nicht mehr im Auto aus, er steig aus der Beifahrerseite aus. Dann erkundigte er sich bei einem Beamten nach dem Grund der Absperrung. Dies wurde ihm mitgeteilt.

Anschließend verlangte der Mann dann Bizarres: Der Polizist sollte so tun, als kenne er den jungen Mann. Offenbar wollte dieser damit seiner mitfahrenden Mutter imponieren. Forderung an den Polizisten: Dieser solle ihn als „coolen Typen“ erscheinen lassen.

Der Beamte lehnte ab, woraufhin ihm der junge Mann den gestreckten Mittelfinger zeigte. Er wird nun angezeigt.