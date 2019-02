Frau greift nach Handtasche – Unfall mit Verletzter

Eine 20 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Unfall in Göppingen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, musste die Frau in ein Krankenhaus.

Die Frau war gegen 17.15 Uhr in der Roßbachstraße Richtung Kreisverkehr unterwegs. Der Verkehr stockte und sie bremste mit ihrem VW. Die nachfolgende 25-Jährige bemerkte das zu spät. Sie fuhr mit ihrem Toyota auf den VW auf. Hierdurch erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Ihr VW musste abgeschleppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 25-Jährige nach ihrer Handtasche gegriffen. Die war vom Sitz in den Fußraum gefallen. Hierdurch war die Frau abgelenkt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf etwa 7000 Euro.