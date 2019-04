Feuerwehr löscht rauchendes Auto

Die Feuerwehr hat am Sonntag in Göppingen ein rauchendes Auto löschen müssen. Ursache soll laut Polizei ein Kabelbrand gewesen sein.

Gegen 14.30 Uhr meldete ein Zeuge Rauch in einem Auto in der Göppinger Pfarrstraße. Die Feuerwehr rückte an. Der Eigentümer des Wagens konnte nicht erreicht werden. Die Feuerwehr öffnete die Motorhaube und löschte den Kabelbrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.