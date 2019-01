Fünfjährige erkrankt in Brasilien an Krebs: Spendenaktion bringt in kurzer Zeit 100.000 Euro

Das Spendenziel für die schwerkranke Lilia aus Göppingen ist erreicht. „Wir haben es geschafft!“, schreibt Pamela Menzel, eine Freundin von Lilias Mutter, bei Facebook: „Dank der wahnsinnigen Unterstützung und Anteilnahme aller Helfer und Spender haben wir es geschafft! Das Spendenziel von 100 000 Euro ist erreicht!“

Wie berichtet, musste die fünfjährige Lilia in Brasilien wegen eines Hirntumors operiert werden. Um nach Hause zu kommen, war ein Spezialflug notwendig, der die Familie 100 000 Euro kostet. Zwar sei Lilia sowohl in Brasilien als auch in Deutschland versichert, dennoch wollte offenbar keine Krankenkasse die Kosten für den Flug übernehmen, wie Pamela Menzel erzählt. Grund soll die doppelte Staatsbürgerschaft sein.

Wir möchten allen von tiefstem Herzen danken! Es ist so unglaublich schön zu sehen, dass es soviele Menschen mit Herz gibt! Pamela Menzel, Freundin von Lilias Mutter

Die gute Freundin der Familie organisierte über das Internetportal „GoFundMe“ eine Spendenaktion. Doch auch die Heimatgemeinde Schlat bei Göppingen kratzte viel Geld zusammen. „Wir sind gerührt!“, schreibt sie weiter: „Wir möchten allen von tiefstem Herzen danken! Es ist so unglaublich schön zu sehen, dass es soviele Menschen mit Herz gibt!“

Lilia ist mit ihrer Familie am Dienstagvormittag in Stuttgart gelandet und kam von dort aus direkt ins Uniklinikum nach Tübingen. „Um Lilia und ihre Familie etwas zur Ruhe kommen zu lassen, bitten wir im Namen der Familie von weiteren Aktionen abzusehen“, schreibt Pamela Menzel: „Lilia ist nun in guten Händen und nun heißt es abwarten.“

