Fünf Tote durch Erreger-Infektion – Ermittlungen an Klinik eingestellt

Fünf Menschen sind in der Göppinger Klinik am Eichert im Zusammenhang mit einer Erreger-Infektion ums Leben gekommen. Das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung nach dem Ausbruch des Erregers ist nun eingestellt worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mit.

Demnach kam es im Zeitraum vom 12. März 2017 bis zum 16. Januar 2018 in der Klinik am Eichert in Göppingen im Zusammenhang mit dem wiederholten Ausbruch eines Stammes Vancomycin-resistenter Enterokokken – kurz: VRE-Erreger – zu fünf Todesfällen. Die Prüfung, ob die Infektionen durch Fehler bei der Behandlung oder Pflege der Patienten eintraten, sei Gegenstand mehrerer Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ulm gewesen.

Mehr entdecken: 40 Patienten mit multiresistentem Keim in Klinik isoliert

Trotz laut Staatsanwaltschaft umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen und der Hinzuziehung von Sachverständigen sei es nicht mehr möglich gewesen, nachzuvollziehen, wann und wie die Patienten sich die VRE-Infektionen zugezogen haben. Zudem habe bei den schwerkranken Patienten offenbleiben müssen, ob die VRE-Infektionen ursächlich für deren Tod waren, heißt es.

Da schon die Infektionswege nicht sicher geklärt werden konnten, sei auch nicht festzustellen gewesen, ob die Infektionen durch das Klinikpersonal oder organisatorische Maßnahmen der Klinikleitung hätten verhindert werden können, so die Staatsanwaltschaft weiter: „Die Ermittlungsverfahren waren daher einzustellen.“