Erneut Notarzteinsatz am Gleis – Zugstrecke Ulm-Stuttgart schon wieder gesperrt

Aktuell ist schon wieder die Zugstrecke zwischen Stuttgart und Ulm wegen eines Notarzteinsatzes bei Göppingen gesperrt. Es ist die dritte Sperrung an diesem Mittwoch.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Sperrung noch bis voraussichtlich 22.30 Uhr

Bahnreisende müssen Geduld aufbringen: Die Deutsche Bahn teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Strecke noch voraussichtlich bis zirka 22.30 Uhr gesperrt bleiben wird.

Die Sperrung hat größere Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Neben Verspätungen und Zugausfällen werden auch einzelne Züge, die auf der Strecke zwischen Stuttgart und Augsburg verkehren, über Aalen umgeleitet.

Ein Halt in Ulm entfällt demnach. Nach Angaben der Bahn kommt es so zu Verspätungen von 45 bis 60 Minuten. Die Bahn weist darauf hin, die Reiseverbindung vor Fahrtantritt zu prüfen.

Update #GöppingenZwischen #Stuttgart und #Augsburg leiten wir einzelne Züge über #Aalen um, der Halt in #Ulm Hbf muss dann leider entfallen. Die Züge verspäten sich durch die Umleitung um 45 bis 60 Minuten.Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung vor Fahrtantritt!Update folgt. https://t.co/0AD9tAh8ZV— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) June 26, 2019

Wie die Deutsche Bahn in einem weiteren Tweet mitteilt, kann ein Schienenersatzverkehr nicht eingerichtet werden. Züge aus Richtung Ulm enden und beginnen in Göppingen. Züge aus Richtung Stuttgart enden und beginnen in Uhingen.

Bereits am Mittwochnachmittag kam es auf der Strecke bei Göppingen-Faurndau zu einer länger andauernden Sperrung. Der Grund hierfür soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Kind gewesen, das einen Stein gegen einen ICE geworfen hat.

Weil nicht auszuschließen war, dass der Zug das Kind erfasst hat, wurde die Strecke gesperrt und der ICE abgesucht.

Auch in den Wochen zuvor kam es bereits zu Sperrungen, weil zwei ICE wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage angehalten werden mussten. Die Ermittler gehen davon aus, dass Fahrgäste auf der Zugtoilette geraucht hatten.

Weitere Informationen folgen.