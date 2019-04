Einbrecher schlagen in Göppingen zwei Mal zu

Einbrecher haben von Dienstag auf Mittwoch in Göppingen zwei Mal zugeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, gelangte zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, ein Unbekannter in ein Gebäude in der Turnhallenstraße. Wie er in das Gebäude kam, ist unklar.

Im Innern brach er eine Tür auf und suchte in einem Raum nach Brauchbarem. Er fand Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch war ein Einbrecher in der Tannenstraße zugange. Er öffnete an dem Haus ein Fenster und konnte in das Innere eindringen. Er durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Was der Unbekannte mitnahm, ist noch nicht bekannt.

Spezialisten der Polizei sicherten in beiden Fällen die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun die Täter.