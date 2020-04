Brand in Firma hinterlässt Schaden in Millionenhöhe

In einem Galvanikbetrieb in Heidhöfe bei Böhmenkirch im Landkreis Göppingen hat es am Mittwoch und Donnerstag gebrannt. Nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen entstand dabei ein Schaden in Millionenhöhe.

Gegen 21 Uhr löste der Alarm bei der Firma in der Kolomanstraße aus. Dort brannte das Dach einer Halle.

Um die Flammen löschen zu können, entfernte ein Bagger des hinzugerufenen THW Teile vom Dach. Später musste die Halle eingerissen werden, um zu verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen können.

100 Feuerwehrleute beim Brand in Böhmenkirch im Einsatz

Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Böhmenkirch, Schnittlingen, Steinkirch, Treffelhausen, Geislingen, Bad Überkingen und Bartholomä mit gut 100 Einsatzkräften dauerten bis in die Morgenstunden. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf fast eine Million Euro. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Straße zwischen Böhmenkirch und Bartholomä zeitweise gesperrt werden.

Die Ermittler vom Polizeiposten Böhmenkirch (07331/9327-0) suchen nun nach der Brandursache.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Böhmenkirch brannte der derselbe Betrieb im März 2018 schon einmal. Die Galvanik ist eine Form der Metall-Oberflächenbeschichtung.