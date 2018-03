Blutspuren im Schnee geben Rätsel auf

Eine Blutlache im Schnee hat bei Göppingen einen Hubschraubereinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte eine Zeugin am späten Vorabend das Blut in der Nähe eines Kleintierzuchtvereins gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert. Da zunächst nicht sicher war, ob es sich um Tier- oder Menschenblut handelte, seien Ermittlungen aufgenommen worden – auch mit Polizeihund und Hubschrauber. Es seien aber keine Lebewesen gefunden worden, von denen das Blut hätte stammen können. „Nachdem die Polizei alle Spuren und Hinweise ausgewertet hat, schließt sie aus, dass es sich um menschliches Blut handelt“, teilten die Beamten weiter mit. Der Verursacher sei sehr wahrscheinlich im Tierreich zu suchen.