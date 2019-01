Auto kracht gegen Gartenhütte – Fahrer stirbt

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Göppingen ist ein 57 Jahre alte Fahrer eines Autos ums Leben gekommen. Todesursache sollen nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei aber nicht die Verletzungen durch den Unfall sein, sondern ein Herzinfarkt.

Der 57-Jährige war gegen 6 Uhr in der Schorndorfer Straße Richtung Wangen unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er links vorbei, durch eine Hecke und stieß mit einer Gartenhütte zusammen. Die Fahrt endete an einer Mauer. Laut Polizei begannen hinzugerufene Rettungskräfte sofort, den Mann wiederzubeleben. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er dann starb.

Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen (Telefonnummer 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Schaden am Grundstück und am Auto beträgt rund 30 000 Euro.