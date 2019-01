Arbeiter stürzt sieben Meter tief in Schacht und stirbt

Ein Arbeiter ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Göppingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 57-Jährige in einen Schacht und erlag seinen schweren Verletzungen.

Demnach arbeitete der Mann arbeitete gegen 9.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Er wollte einen Versorgungsschacht verschließen. Dabei stürzte er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache. Der 57-Jährige fiel rund sieben Meter tief auf einen Betonboden. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Der Arbeiter erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Unfalls zu finden. Spezialisten sicherten Spuren. Die Polizei hat das Gewerbeaufsichtsamt verständigt und in die Ermittlungen eingebunden.