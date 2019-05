Anklage wegen Vergewaltigung: Altenpflegerin soll in Körper ihrer hilflosen Opfer eingedrungen sein

Eine 47 Jahre alte Altenpflegerin aus dem Landkreis Göppingen ist von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Vergewaltigung mit sexuellem Missbrauch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm angeklagt worden.

Demnach soll die Frau laut Anklage im Zeitraum von August 2017 bis Oktober 2017 in mindestens zwei Fällen Bewohnerinnen eines Pflegeheims im Landkreis Göppingen vergangen haben. Sie soll ihre an Demenz leidenden und daher auch hilflosen Opfer im Intimbereich berührt und auch in deren Körper eingedrungen sein – ohne dass dies medizinisch oder pflegerisch indiziert gewesen sei.

In der dieser Tage erlassenen Anklageschrift wird der 47-Jähriger zudem vorgeworfen, die Taten unter Ausnutzung eines Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vollzogen und den höchstpersönlichen Lebensbereich der Opfer durch Bildaufnahmen verletzt zu haben.

Opfer mit dem Handy gefilmt

Demnach soll die Angeschuldigte mit einem Handy ihre Taten gefilmt beziehungsweise Bilder davon gemacht haben. In weiteren vier Fällen soll die Altenpflegerin von Heimbewohnern Bilder gefertigt haben, die die Geschädigten teilweise nackt zeigten.

Diese Aufnahmen soll sie anschließend an einen Chatpartner versandt haben, der sie hierzu aufgefordert haben soll. Gegen diesen Mann wird laut Staatsanwaltschaft gesondert ermittelt.

Der Frau wird außerdem vorgeworfen, kinderpornographische Schriften jeweils in vier Fällen erworben zu haben.

Pflegerin weiter in Untersuchungshaft

Die Angeschuldigte hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen bislang nicht förmlich geäußert. Der Nachweis der Taten werde anhand der gesicherten Bild- und Videodateien zu führen sein.

Gegen die Altenpflegerin erging bereits mit Bekanntwerden der Tatvorwürfe ein Haftbefehl. Sie befindet sich seither in Untersuchungshaft.