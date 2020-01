57 Menschen gerettet: So war das Einsatzjahr 2019 für die Polizeihubschrauberstaffel

Als „Garant für erfolgreiche und effektive Polizeiarbeit“ beschreibt die Polizei die in Göppingen angesiedelte Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg.

Demnach seien im vergangenen Jahr 2019 insgesamt 57 Menschen lebend gefunden worden –2018 waren es 75. Bei Personen- und Fahrzeugfahndungen kann die Staffel nach eigenen Angaben insgesamt 38 Erfolge vermelden (2018: 46). Wie viele Menschen tot oder nicht gefunden wurden, wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt.

Der Polizeihubschrauber werde häufig auch eingesetzt, um vermutlich nicht relevante beziehungsweise schwer zugängliche Fahndungsgebiete definitiv ausschließen zu können. Dadurch könnten die Polizeikräfte am Boden deutlich effektiver und ressourcenschonender eingesetzt werden.

Im vergangenen Jahr flog die Staffel insgesamt 2402 Einsätze. Die Zahl der Flugstunden betrug hierbei zirka 3257 Stunden. 2018 waren es zirka 3248 Flugstunden.

Zahl der Nachteinsätze hat zugenommen

Bemerkenswert sei laut Polizei insbesondere die gestiegene Zahl der Nachteinsätze, die die Besatzungen vor ganz besondere psychische und physische Herausforderungen stelle. Hierbei kommt eine Bildverstärkerbrille zum Einsatz. Diese wird durch die Piloten zusätzlich am Helm befestigt.

Im vergangenen Jahr wurden 842 Nachteinsätze geflogen – 2018 waren es noch 777. Die hohe Leistungsfähigkeit der eingebauten Kamera- und Wärmebildtechnik – insbesondere bei Nachteinsätzen – habe unter anderem zu diesem Anstieg geführt, heißt es.

Die Rettung von Menschenleben oder die Festnahme von Straftätern hat oberste Priorität. Ralph Papcke, Polizeipräsident

Polizeipräsident Ralph Papcke und der Leiter der Hubschrauberstaffel, Leitender Polizeidirektor Michael Bantle, appellieren diesbezüglich an das Verständnis der Bevölkerung für nächtliche Flugbewegungen: „Flüge des Polizeihubschraubers in der Nacht sind stets von höchster Dringlichkeit und stehen in den meisten Fällen im Zusammenhang mit der Suche nach vermissten Menschen oder der Fahndung nach flüchtigen Straftätern. Die Rettung von Menschenleben oder die Festnahme von Straftätern hat oberste Priorität. Unter Umständen zählt jede Minute. Wir tun aber alles, um dabei die Beeinträchtigungen durch Fluglärm so gering wie möglich zu halten.“

Die Polizeihubschrauberstaffel ist eine Organisationseinheit des Polizeipräsidiums Einsatz, das in Göppingen angesiedelt ist. Der Sitz der Staffel ist am Landesflughafen in Stuttgart. Dort stehen fünf Maschinen. Zudem gibt es eine Außenstelle auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, bei der ein weiterer Polizeihubschrauber stationiert ist.