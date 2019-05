25-Jähriger in Haft: Polizei beschlagnahmt größere Menge Drogen

Bei einem 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen hat die Polizei am Sonntag eine größere Menge Rauschgift beschlagnahmt. Der junge Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen, fiel Ermittlern am Sonntag gegen 0.30 Uhr in einem Haus der Geruch von Marihuana auf. Dem gingen sie nach.

Im Zimmer des 25-Jährigen fanden die Beamten etwa 80 Gramm Kokain, etwa 500 Gramm Haschisch, 600 Gramm Marihuana sowie 185 Ecstasy-Pillen. Neben dem Rauschgift stellte die Polizei auch fast 800 Euro mutmaßliches Dealergeld sicher.

Die Polizei nahm den Mann fest. Am Montag führte die Polizei ihn dem zuständigen Richter am Amtsgericht Göppingen vor. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl. Der 25-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.