Motorradfahrer stirbt nach schwerem Gesundheitsproblem

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr nach einem akut aufgetretenen schweren Gesundheitsproblem verstorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach der 61-Jährige während der Fahrt von Schlat in Richtung Reichenbach zusammen und stürzte anschließend mehrere Meter eine Böschung hinunter.

Zeugen entdeckten den Mann laut Mitteilung der Polizei gegen 21 Uhr. Er lag neben der Fahrbahn unter seinem Motorroller. Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des kurze Zeit später eintreffenden Notarztes blieben jedoch ohne Erfolg.

Die Verkehrspolizei untersucht nun den genauen Sachverhalt. Nach derzeitigem Ermittlungstand war der 61-Jährige um kurz vor 21 Uhr mit seinem Mofa in Richtung Reichenbach unterwegs. Während der Fahrt brach er leblos zusammen und rutschte mehrere Meter die grasbewachsene Böschung hinunter. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.