Mann wird von Auto erfasst

Ein 21-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 22 Uhr in Geislingen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Mann war mit dem Auto unterwegs und stellte seine Wagen aus bisher ungeklärtem Grund auf der Stuttgarter Straße in Geislingen in Richtung Sternplatz am Straßenrand ab. Anschließend öffnete er seine Fahrertür und sprang, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, aus dem Fahrzeug heraus.

Zum gleichen Zeitpunkt standen mehrere Fahrzeuge auf den dortigen Fahrspuren. Er rannte an diesen Fahrzeugen vorbei und wurde von einer 22-jährigen Mercedes-Fahrerin, die die Stuttgarter Straße befuhr, erfasst. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.