Männer schlagen in Geislingen zu

Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Geislingen sind am Freitag gegen 23.40 Uhr drei Männer verletzt worden. Nachdem einer Gruppe von fünf bis sechs Personen mit südländischem Aussehen aufgrund des Mitführens einer Wodka-Flasche der Zutritt in eine Gaststätte verwehrt wurde, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Aus dieser Gruppe heraus schlugen sie den 28jährigen Wirt zuerst mit den Fäusten ins Gesicht. Als er zu Boden ging, traten sie mit den Füßen gegen Kopf und Oberkörper. Ein zu Hilfe eilender 23-jähriger Mann wurde sogleich mit Faustschlägen ins Gesicht empfangen. Die beiden Opfer erlitten Nasenbeinfrakturen und diverse Prellungen, ein 21-Jähriger wurde am Rande des Handgemenges leicht verletzt. Die Täter gingen anschließend flüchtig, wobei zwei verdächtige Personen im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden konnten. Nnschließend mussten sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden.