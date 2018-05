Katze gerettet, aber drei Verletzte

Von Schwäbische Zeitung

Ein bislang Unbekannter hat am Samstagabend vor einer Radfahrerin in Biberach onaniert. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr die 42-Jährige mit ihrem Rad um 20.40 Uhr entlang der Mittelbiberacher Steige in Richtung Mittelbiberach.

Am oberen Ende der Mittelbiberacher Steige überquerte vor ihr ein Mann zu Fuß den Radweg. Der Unbekannte drehte sich um. Laut Polizeibericht hatte er seine Hose leicht nach unten gezogen und manipulierte an sich.