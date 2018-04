Geislingen richtet Handball-Spielfest aus

Vom TSV Geislingen wird am Samstag, 5. Mai, in der Schlossparkhalle ein Handball-Spielfest des Bezirks Neckar-Zollern für die weibliche und männliche D-Jugend ausgerichtet. Der Anmeldeschluss ist am Sonntag, 22. April. Da kein Meldegeld erhoben wird, hofft der Handball-Bezirk auf eine rege Beteiligung der Vereine. Anmeldungen sind direkt an den TSV Geislingen , handball.tsv-geislingen.de, mit Beteiligung des Bezirksvertreters der Jugend, Christian Rausch, zu senden.