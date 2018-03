Betrunkener Jugendlicher unterwegs

Ein betrunkener Jugendlicher hat am Samstag in Geislingen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Gegen16.30 Uhr nahm der 15-Jährige den Autoschlüssel eines Bekannten an sich. Zielstrebig ging der Betrunkene in die Helfensteinstraße, wo der Fiat Lieferwagen geparkt war. In der Ledergasse bog er mit quietschenden Reifen nach links in die Karlstraße ab und kollidierte mit einem BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er unbehelligt weiter. Doch bereits 50 Meter weiter streifte er einen am rechten Rand geparkten Toyota.

Über die Helfensteiner Straße bog er nach rechts in die Lammgasse ein. Er verlor die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Hauswand. Als er trotz mehrerer Versuche vorwärts nicht mehr wegkam, setzte er halbkreisförmig zurück und stieß gegenüber gegen ein geparktes Auto, das wiederum durch die Wucht auf die Hauswand geschoben wurde. Erst jetzt ließ er den zu Schrott gefahrenen Lieferwagen stehen und flüchtete zu Fuß. Zeugen gaben der Polizei einen Hinweis auf das Gebäude, in das er geflüchtet war. Auf dem Weg dorthin kam der betrunkene Jugendliche mit dem Besitzer des Lieferwagens zur Unfallstelle zurück. Er hatte deutlich über ein Promille Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben. Der gesamte Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.