Albwerk verstärkt sich mit Doppelspitze

Das Albwerk mit Sitz in Geislingen wird von einer Doppelspitze geführt. Bisher war Hubert Rinklin sowohl Vorstandsvorsitzender der Albwerk-Genossenschaft als auch alleiniger Geschäftsführer ihres größten Tochterunternehmens, der Albwerk GmbH & Co. KG. Letztere ist in der Region für die Stromversorgung zuständig. Ab 1. Januar bekommt Rinklin Verstärkung. Ralf Wuchenauer wird als zweiter Geschäftsführer in die Geschäftsleitung der Albwerk GmbH & Co. KG rücken.

„Das Albwerk hat in den vergangenen Jahren ein erhebliches Wachstum hingelegt“, teilt Rinklin in einem Pressebericht mit. Die 1910 gegründete Albwerk-Genossenschaft mit den Sparten Energieversorgung, Elektroinstallationen sowie Elektroeinzelhandel hat sich bis heute zu einer Unternehmensgruppe entwickelt. Bereits um die Jahrtausendwende wurden die Unternehmenssparten in verschiedene Tochterunternehmen ausgegliedert. Zudem wurden eine aktive Beteiligungspolitik und eine regionale Expansionsstrategie konsequent verfolgt. Im Ergebnis sind heute mehr als 20 Tochter- und Beteiligungsunternehmen unter dem Dach der Albwerk-Genossenschaft tätig. Allein seit 2007 gründete das Albwerk gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern sowie Städten und Gemeinden fünf neue Energieversorgungsunternehmen – beispielsweise das Regionalwerk Bodensee.

So wuchs die Zahl der Mitarbeiter seit Ende 2006 in sieben Jahren von 261 auf 327. Zum Wachstumskurs der Albwerk-Gruppe kommt hinzu, dass die Energiewende zu einer ganz neuen Dynamik und Komplexität auf dem Energiemarkt führt.

Um dem starken Wachstum der Unternehmensgruppe und der Themenvielfalt gerecht zu werden, werden nun auch die Führungsstrukturen des Albwerks angepasst. Hubert Rinklin bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzender der Albwerk-Genossenschaft. Bei der Geschäftsführung bekommt wird ihn Ralf Wuchenauer als zweiter Geschäftsführer unterstützen.

„Wir sind sehr froh in Ralf Wuchenauer eine Persönlichkeit aus unseren eigenen Reihen gefunden zu haben, die dieser großen Aufgabe gewachsen ist“, teilt Gerhard Engler, Aufsichtsratsvorsitzender der Albwerk GmbH & Co. KG, mit. „Er hatte die Gelegenheit das Albwerk und die Energiewirtschaft von der Pike auf kennenzulernen und kann jetzt seinen gesamten Erfahrungsschatz in seine neue Tätigkeit einbringen.“ Ralf Wuchenauer wird die Ressorts Netze und Regulierungsmanagement sowie Shared Service übernehmen.

Der 42 Jahre alte Ralf Wuchenauer begann seine Karriere beim Albwerk bereits im Jahr 2001 als Vorstandsassistent.