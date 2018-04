Vergiftungen entstehen durch Fahrlässigkeit und Faulheit

Bei der jährlich stattfindenden Hygieneschulung für das bevorstehende Mai-Fest des Musikvereins Frankenhofen im Musikerheim in Frankenhofen hat die Musikvereinsvorsitzende Jutta Uhl etwa 40 interessierte Mitstreiter begrüßt, darunter auch Gäste von auswärts. Vertreter der Musikkapelle Kirchen, die heuer das Kreismusikfest ausrichten, waren mit anwesend. Referent war Thomas Wessel, Gesamtküchenleiter im Gesundheitszentrum Ehingen. Für die Musikkapelle Kirchen wird er eine gesonderte Veranstaltung über Hygiene in Kirchen abhalten.

Die „persönliche Hygiene“ sowie der „Infektionsschutz“ waren Hauptthemen seines einstündigen Vortrages. Der Umgang mit Lebensmitteln, auch im Festzelt, erfordere ein hohes Maß an Sauberkeit. „Der Mensch ist der größte Keimträger“, so der Referent. „Eine ungewaschene Hand hat etwa zehn Millionen Keime, eine gewaschene und desinfizierte Hand lediglich noch zehn.“ Dies sei ein riesen Unterschied. „Handreinigung will gelernt sein.“ Thomas Wessel hatte Beispiele hierfür. Erforderlich sei auch die hygienische Arbeitskleidung. Die Sauberkeit müsse man auf „Schritt und Tritt“ beachten. Auch die Schutzbekleidung beginne schon „mit Köpfchen“, so der Referent in Anspielung auf eine Kopfbedeckung; dies gelte auch „für die Herren“.

Als klares Verbot ausgesprochen hat Thomas Wessel das Rauchen im Ausgabebereich. Husten, das Naschen mit den Fingern sowie Essen und Trinken haben hier nichts zu suchen. Das Abfallmanagement beim Mülleimer müsse man beachten. Personalhygiene sei abhängig von der Kommunikation, dem Verständnis und dem Vertrauen. Vergiftungen entstünden meist durch Fahrlässigkeit, Unwissenheit und Faulheit. Ein „hohes Maß an persönlicher Sauberkeit“ sei wichtig. „Infektionsschutz ist Vertrauenssache, Ihr Verein verlässt sich auf Sie“, so Wessel an die auch zahlreichen jugendlichen Zuhörer. „Hygiene funktioniert nur, wenn alle mitmachen“, gab der Referent den Anwesenden mit auf den Weg.