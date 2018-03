Jutta Uhl bleibt Vorsitzende des Musikvereins

Der Musikverein Frankenhofen hat am vergangenen Wochenende seine Generalversammlung abgehalten. Bei den Wahlen wurde unter anderem Jutta Uhl als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt.

Vorsitzende Jutta Uhl dankte in ihrem Rechenschaftsbericht den vielen Förderern für die Unterstützung der Nachwuchsarbeit. Nicht mehr wegzudenken seien die Theaterabende im Musikerheim, die neben dem Mai-Fest die größte Einnahmequelle für den Musikverein sind. Die Hygieneschulung mit Thomas Wessel für das bevorstehende Mai-Fest findet am Donnerstag, 29. März, um 19 Uhr im Musikerheim statt. Im kommenden Jahr feiert der Musikverein seinen 70. Geburtstag. Neben einer Serenade ist im Jubiläumsjahr auch ein Konzert mit dem „Blechhauf’n“ aus Österreich am Samstag, 9. November 2019, in der Lindenhalle Ehingen geplant.

Für treuen Probenbesuch gab es Geschenke für Herbert Fundel, Jutta Uhl und Jan Ströbele.

Schriftführer Markus Treß berichtete über 35 öffentliche Auftritte. Als „klein, aber fein“ bezeichnete er die Frosch-Hockete in Tiefenhülen. In der Jugendkapelle musizieren derzeit 35 und bei den Aktiven 62 Musikerinnen und Musiker. 24 Jugendliche davon seien noch in Ausbildung und zehn Kinder spielen in der Blockflötengruppe.

Jugendleiter Matthias Fundel dankte in krankheitsbedingter Abwesenheit Jugenddirigentin Regina Bolach für ihre Arbeit. Nächster Höhepunkt sei die Teilnahme der Jugendkapelle beim Jugendwertungsspiel in Oberstadion am Sonntag, 11. März, um 11.40 Uhr. Nach dem Jahreskonzert stellt die Dirigentin ihr Amt aus „familiären und persönlichen Gründen“ zur Verfügung. Marina Mayer und Anna Giera absolvierten im vergangenen Jahr die D2-Prüfung. Jonas Baier, Tobias Schmuker, Leonie Locher, Sina Locher, Hannah Locher, Tina Blankenhorn und Katharina Uhl bestanden die D1-Prüfung.

Dirigent Josef Uhl berichtete über das bevorstehende Jahreskonzert am Palmsonntag, 25. März, 19 Uhr, in der Ehinger Lindenhalle. Beim Kreismusikfest in Kirchen werde man wieder in der Kategorie fünf (Höchststufe) aller Voraussicht nach am Samstag, 9. Juni, am Wertungsspiel teilnehmen. Das Mai-Fest-Programm stehe fest, das dieses Jahr bereits vom 20. bis 23. April stattfindet. Seinen Dank richtete der Dirigent auch an Simone und Bernd Schuster, die „auf unkomplizierte Art“ seine Krankheitsvertretung an den beiden Weihnachtskonzerten übernommen haben. Der Dirigent freue sich auch über die Anschaffung eines vierteiligen Paukensatzes.

Kritik äußerte der musikalische Leiter auch darüber, dass sich Musiker „Dinge rausnehmen, die nicht nachvollziehbar sind“. Er mahnte zu mehr Fairness. Der Dirigent teilte der Versammlung mit, dass er ab März mit der Musikkapelle Zwiefaltendorf die musikalische Leitung eines zweiten Musikvereins übernimmt.

Bei den anschließenden Wahlen werden Jutta Uhl als erste Vorsitzende und Robert Schleker als ihr Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Nachfolgerin im Schriftführeramt von Markus Treß wird Anna Gollan. Kathrin Ziegler übernimmt das Amt der Jugendleiterin. Jan Ströbele ist Jugendsprecher. Passive Beisitzer sind Silke Bloch, Ewald Kißling, Mandy Werner und Michael Streibl. Als aktive Beisitzer gewählt wurden Lothar Portugall, Stefan Kloker, Romona Belz und Verena Bohner. Das Amt der Kassenprüfer bleibt in den Händen von Gerhard Faßnacht und Reinhold Kramer.