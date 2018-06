High Society feiert stilvoll Silberhochzeit

Weihnachten steht vor der Tür und gleich danach ist Theater angesagt an Orten, wo man dieses nach einer schönen Bescherung als wahre Wohltat empfindet. So wird es auch in Frankenhofen wieder sein in der ansonsten eher besinnlichen Weihnachtszeit, wenn acht bewährte Stars auf der Bühne sehr zur Erheiterung des Publikums gegen die drohende Macht des Schicksals erfolgreich ankämpfen.

„Die Silberhochzeit - lieber einen Mann als gar keinen Ärger“ lautet der Titel des diesjährigen Lustspiels . Regina Rösch hat es verfasst, und die Schauspieler sind dabei, es in vielen Proben so zu erarbeiten, dass man am Ende Schein und Wirklichkeit verwechselt.

Allzuviel sei an dieser Stelle nicht verraten, doch sollen einige Andeutungen Appetit machen nicht nur auf die angebotene Begleitmahlzeit in Form von Wurstsalat und Saiten mit frischem Bauernbrot, sondern auf alles, was zwischen den Kulissen aufgetischt wird. Mit Obstkuchen und einer Tasse Kaffee gedenkt sich Silberhochzeitsjubilar Emil Fetzer zu begnügen. Doch die darob enttäuschte Gattin Betty und der angekündigte Besuch einer unverzichtbaren Erbtante aus Amerika erzwingen mehr zum Familienfest.

Um die künftige Erblasserin nicht zu vergraulen, präsentiert sich die Familie samt Freunden und Nachbarn als High Society vom Feinsten - und benimmt sich dabei teilweise kräftig daneben. Auf der Bühne agieren in bewährter Weise Stefan Scheible, Katrin Schmidt, Matthias Fundel, Klaus Schnitzer, Bettina Rudolf, Zwiese Scheible, Anita Kübek und Andrea Ströbele.

Aufführungen sind am Samstag, 27. Dezember, Sonntag, 28. Dezember, Freitag, 2. Januar, und Samstag, 3. Januar, jeweils um 20 Uhr. Kartenvorbestellung unter Telefon 07395/637 (ab 17 Uhr)