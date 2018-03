Sportverein sieht Spielplatzpflege skeptisch

Nur 37 von 607 Mitgliedern des SVF hatten am Samstag den Weg ins Sportheim zur Hauptversammlung gefunden. In der Fußballabteilung wurde ein Wechsel besiegelt. Markus Wagner machte den Weg für Heiko Lepadusch als Abteilungsleiter frei und rutschte als stellvertretender Abteilungsleiter ins zweite Glied. Kassenprüfer Richard Weeger gab seinen Posten nach 26 Jahren ab. Nicht glücklich ist der Verein mit der Vorgabe der Stadt, dass er den Delau-Spielplatz pflegen soll.

Der Antrag der Gemeindeverwaltung, den Spielplatz an der Delauhalle öffentlich zu machen, stößt bei Mitgliedern des Feldstetter Sportvereins auf wenig Gegenliebe. Denn der Verein soll die Pflege des ehemaligen Spielplatzes des Delaukindergartens übernehmen. Auch die Aussicht auf finanzielle Entschädigung durch Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle stimmte Kritiker und Skeptiker nicht um. Der Gemeinderat hatte dem Erhalt des zweiten Feldstetter Kindergartens nur unter Vorbehalt zugestimmt. Nur wenn Feldstetten selbst seinen Spielplatz in Stand halten würde, käme der Erhalt in Frage. Diesen Vorschlag hatte der Jugendbeirat eingebracht (wir berichteten).

Die Kosten für Erhalt und Pflege des Spielplatzes sollen nicht von der Stadt getragen, sondern durch Spenden und ehrenamtlichen Einsatz gedeckt werden. Mutschler will nun mit dem Antrag durch ihren Ausschuss gehen, will aber einen konkreten Vertrag mit der Stadt abschließen, was zur Pflege dazugehöre und bei wem die Haftung liege. Dann sei ein Probelauf möglich.

Bei den Wahlen gab es nur wenige Änderungen. Andrea Mutschler behält den Vorsitz, Ralf Klebba bleibt Stellvertreter. Martin Pfrommer, Leiter der Tennisabteilung, wurde Mitte Februar in seiner Abteilung wiedergewählt; er wurde von der Versammlung nun bestätigt. Richard Weeger, der nach mehr als einem Vierteljahrhundert ehrenamtlicher Tätigkeit aufhörte, wurde mit einer Laudatio von Mutschler würdevoll verabschiedet. Bernd Götz ehrte Gerhard Oesterle für 35 und Heinrich Zimmermann für 25 Sportabzeichen mit der Ehrennadel des Sportkreises.

„Mehr Zuschauer gewünscht“

Zuvor hatten Mutschler, Mermi und die Abteilungsleiter einen Rückblick auf 2017 gegeben. Dieses stand im Zeichen der Sportheimsanierung und Instandhaltung, was sich auch in den Finanzen niederschlug. Einnahmen von 81 000 Euro standen Ausgaben in Höhe von 99 000 Euro gegenüber. Um die Kasse zu füllen, versucht der rührige Verein, ganzjährig nicht nur sportlich, sondern auch gesellig Zeichen zu setzen. Beispiele sind das Kombiturnier, Klinderkleiderbasare, Theatertage, die Teilnahme am Dorfhock und Jahresfeiern.

„Allerdings hätten wir uns bei den Theatertagen mehr Zuschauer gewünscht und den Familiensporttag mussten wir mangels Teilnehmern absagen“, bemängelte Mutschler. Auch der Sportheimbesuch lasse weiter zu wünschen übrig. Derzeit ist Mutschler dabei, das in die Jahre gekommene Inventar der Küche nach und nach zu ersetzen, um das Sportheim attraktiver zu machen.

Der neue Kurs „Bauch-Beine-Po“ ist laut Heike Waldeck eine Bereicherung für die Frauenturnabteilung und den gesamten Verein. Ansonsten läuft die Abteilung in den drei bestehenden Gruppen „Powerfrauen“, „Fit und Fort“ und der Seniorengruppe weiter. Die Abteilung Gesundheitssport und Karate bietet erneut einen Selbstverteidigungskurs an. Er beginnt am Montag, 12. März. Da die Abteilung derzeit nur aus 18 Mitgliedern besteht (davon neun zwischen sechs und 15), wird eine Zusammenarbeit mit einem Verein in Böfingen angestrebt.

Die Kinderturnabteilung unter Heike Knehr hat eine Stärke von zirka 70 Kindern und arbeitet in vier Gruppen – vom Mutter-Kind-Turnen bis zum Mädchenturnern. Sie wird unterstützt von einigen Realschülerinnen. Diese leisten ihre Stunden zum „sozialen Engagement“ im Sportverein ab. Die Jedermänner um Rolf Kazmeier sind aktiv im Bereich des Sportabzeichens. 2017 legten 13 Erwachsene und vier Kinder Abzeichen ab. Ansonsten ist die Gruppe sehr viel mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs.

Spielgemeinschaft mit Heroldstatt

Markus Wagner berichtete aus der Fußballabteilung, Markus Fink aus der AH. Florian Götz stellte die Jugendfußballteams vor. Der SVF befindet sich von der A- bis zur E-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit Heroldstatt. Dabei trainieren die A- und B-Jugend in Feldstetten, die C- und zwei E-Jugendmannschaften in Heroldstatt. Bei der D-Jugend wird zwar trainiert, die Mannschaftsstärke reicht aber nicht zur Teilnahme an Turnieren aus. Die Zahl der aktiven Fußballer bei den Kindern und Jugendlichen ist laut Gölz „eher rückläufig“. Gerade trainieren 35 bis 40 Kids in der Jugend.

Auch die Tennisabteilung versucht, neue Wege beim Akquirieren neuer Mitglieder im Jugendbereich zu gehen, da der „eigene Nachwuchs“ im Alter zwischen 14 und 18 fehlt. Theo Ramminger legte die Mitgliederzahlen vor. Mit 94 Mitgliedern kann die Tennisabteilung dieses Jahr eine Herren-, Damen- und Knabenmannschaft aufstellen und auch eine Herrenmannschaft in der Hobbyrunde. Im Juli feierte die Abteilung ihr 40-jähriges Bestehen.