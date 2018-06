Musikverein lädt zu Erlebnistag ein

Rote Westen, blaue Jacketts, darauf das grüne Feldstetter Wappen mit goldenen Ähren: Den Musikverein Feldstetten gibt es seit dem Jahr 1925. Derzeit werden 35 aktive Musiker in der Stammkapelle gezählt, hinzu kommen 40 Kinder und Jugendliche in den Gruppen „Notenkiller“ und der Jugendkapelle. Ein Verein mit Tradition. Um diese zu erhalten, ist ein Musikerlebnistag am Samstag, 9. Juni, geplant. Dieser beginnt um 13 Uhr in der Grundschule Feldstetten.

„Unsere Jugendkapelle ist den ganzen Tag vor Ort und nutzt diese Gelegenheit für einen Probetag“, erzählt Michael Röcker. Er ist der Jugendleiter. Der Probetag wird wiederum genutzt, um Vier- bis Neunjährigen einen ersten Einblick in Musik und Verein zu geben. Das heißt: Interessierte haben die Möglichkeit, um 13 Uhr in die Grundschule Feldstetten zu kommen. Für die Kinder beginnt dann der aufregende Teil.

Spielerisch an das Thema heranführen

Die jungen Teilnehmer sollen die Instrumente spielerisch kennenlernen. „Es wird Registerproben geben, so dass die Besucher schauen können, welches Instrument sie für sich ansprechend finden“, zeigt Röcker auf. Dann dürfen die Instrumente natürlich auch ausprobiert werden.

Zwischenzeitlich soll die Gruppe mit Spielen aufgelockert werden. „Wir bereiten ein Instrumentenpuzzle vor und bei einem weiteren Spiel können die Kinder erraten, welches Instrument bei einer Aufnahme zu hören ist“, verrät Röcker und ergänzt: „Letzteres ist nämlich nicht immer so einfach.“ Ab 15.30 Uhr können dann wieder die Eltern hinzu kommen. Es gibt eine offene Probe der Jugendkapelle und Informationen rund um den Musikverein.

Spaß an der Musik vermitteln

Das Ziel des mittlerweile dritten Musikerlebnistags sei, den Kindern den Spaß an der Musik zu vermitteln. „Und natürlich wollen wir den Nachwuchs für unseren Verein sichern“, ergänzt Julian Schmutz. Der zweite Vorsitzende sagt: „Der Musikverein gehört einfach zum Dorfleben dazu. Wir haben bei unserer generationenübergreifenden Struktur einen hohen Zusammenhalt, üben, spielen Konzerte und gehen gemeinsam auf Ausflüge“. Das jüngste Mitglied sei 16, das älteste 65 Jahre alt. „Wir haben immer einen guten Austausch untereinander“, meint Schmutz, der selbst im Alter von acht Jahren begann, ein Instrument zu erlernen. Heute spielt er Altsaxophon. Michael Röcker gehe es ähnlich. Er habe mit dem neunten Lebensjahr begonnen, spielt nun das Flügelhorn.

Der Musikerlebnistag sei gut, um die eigene Leidenschaft für die Musik weiterzugeben. „Zwischen Musik und Mathe ist ein Zusammenhang gegeben“, erklärt der Jugendleiter und weist somit gleichzeitig daraufhin, dass das Erlernen eines Instrumentes durchaus auch bei der schulischen Laufbahn helfen könnte.

Breites Repertoire

Polka, Märsche aber auch Musicals und zeitgenössische Stücke: Der Musikverein Feldstetten sei in seinem Lied-Repertoire gut aufgestellt und probiere immer wieder aus. Gerade auch mit den Jugendlichen. „Oft wünschen sich die Kinder etwas. Was geht, setzen wir auch um“, verdeutlicht Röcker. Die Kinder und Jugendlichen sind beim Musikverein in zwei Gruppen aufgeteilt. Zum einen gibt es die „Notenkiller“. Darin üben die Kinder in einer Spielgemeinschaft mit Zainingen und Donnstetten – deswegen nennt sich die Gruppe auch ZDF. Parallel dazu gibt es dann die Jugendkapelle.

Eine Kooperation pflege der Verein auch mit der Grundschule und der Musikschule Blaubeuren - Laichingen - Schelklingen in einer gemeinsamen Percussion-AG sowie im Speziellen nochmals mit der Musikschule, da diese die Ausbildung der Nachwuchsmusiker übernimmt. Zusätzlich zum Musikerlebnistag wird sich die Musikschule in der Grundschule Feldstetten am Freitag, 22. Juni, vorstellen. Eine Woche später, am 29. Juni, lädt der Musikverein dann alle Interessierten zu einem Informationsabend ein. Beginn ist um 19 Uhr im Proberaum in der Grundschule. „Dort haben Eltern dann die Möglichkeit, mehr zum Verein zu erfahren und ihre Kinder anzumelden“, erklärt Röcker.

Der Musikverein Feldstetten möchte sich in seiner Gesamtheit präsentieren. Dazu zähle nicht nur das Angebot für Kinder und Jugendliche, das in mehrere Stufen unterteilt ist, sondern auch die soziale Komponente. Kinobesuche, Ausflüge, Grillfeste und natürlich die Konzerte: Der Musikverein Feldstetten erschließe nicht nur die Welt der Musik sondern auch Freundschaften.