Gesprächspartner von Trotzki und Brandt

Die Heimat hat ihm zu Lebzeiten die verdiente Anerkennung verweigert und seine politische Entwicklung nicht wahrgenommen – für sie blieb er der „Rote August“, was abfällig gemeint war. In einem Vortrag widmeten sich Eberhard Schanbacher und Heinz Surek im Geschichtsverein kürzlich August Enderle.

Damit wollte der Verein dieser Wahrnehmung entgegenwirken. Aufgewachsen ist er in einem beengten, kleinbäuerlichen Elternhaus in Feldstetten, und er musste als Hirtenbub dazuverdienen. Konsequent und von Anfang an stellte er sich öffentlich gegen den Ersten Weltkrieg. Die Mitarbeit in der oppositionellen Spartakusgruppe war ihm als Soldat seit 1915 verwehrt. Nach der Heimkehr nach Kriegsende gehörte er jedoch bereits im Januar 1919 zu den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Deutschlands. Er erlebt dort „einen kometenhaften Aufstieg“ (Eberhard Schanbacher).

Besonders geschätzt wurden seine Fähigkeiten als Redner und Journalist. Er wird Redakteur der „Roten Fahne“, des Zentralorgans der KPD. Im Sommer 1923 ist er Mitglied der deutschen Delegation des „Roten Gewerkschaftsinternationalen“, die in Moskau tagt. Höhepunkt für Enderle ist eine Unterredung mit dem mächtigen Oberbefehlshaber Leo Trotzki im südlichen Kaukasus. Trotzki sieht im Oktober des Krisenjahres der Weimarer Republik die Chance für einen proletarischen Aufstand, den er mit der Roten Armee zum Beginn eines Durchbruchs für die Weltrevolution machen will. Für Eberhard Schanbacher ist Enderle zu diesem Zeitpunkt noch überzeugter Anhänger der Weltrevolution, während Heinz Surek ihn als Gewerkschafter sieht, dem die begrenzten Möglichkeiten der KPD vor Augen stehen.

1927 erscheinen zwei Bücher von August Enderle: „Die Gewerkschaftsbewegung. Ein Leitfaden für proletarische Gewerkschaftsarbeit“ und „Kampf um den Achtstundentag“. Im Frühjahr 1928 nimmt er erneut an einer Moskauer Tagung der „Roten Gewerkschaftsinternationalen“ teil. Er opponiert gegen die dort vorherrschenden Vorstellungen und wird daraufhin vom sowjetischen Geheimdienst in seinem Hotelzimmer festgehalten. Mit einer List gelingt es ihm freizukommen. Im Herbst kommt es dann zum offenen Streit mit dem Führer der KPD Ernst Thälmann und zum Parteiausschluss von Enderle und seinen politischen Freunden. Ein Hauptstreitpunkt ist die fatale Einschätzung der SPD als „Sozialfaschisten“ durch die KPD, die der NSDAP in die Hände spielt. Enderle findet schließlich in der 1931 gegründeten Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) eine neue Heimat.

Mit knapper Not entkommt er im Juli 1933 der Verhaftung durch die Gestapo. In Holland wird er ausgewiesen, weil er kein „regelgerechter“ Sozialdemokrat ist. Über Belgien geht die Flucht weiter nach Oslo, wo inzwischen auch Willy Brandt eingetroffen ist, ebenfalls Mitglied bei der SAP. Mit seiner Hilfe kann Enderle sich in Schweden niederlassen und als Metalldreher und Journalist arbeiten. Die Exil-SAP schließt sich der Exil-SPD an, bei der Enderle Mitglied wird.

1116 Seiten dickes Buch im Ruhestand geschrieben

Im Juni 1945 kehren Enderle und seine Frau nach Deutschland zurück. Das sehr zerstörte Bremen wird ihr erster Wohnsitz. Beide arbeiten beim „Weser-Kurier“ als Redakteure. In den Jahren 1934 bis 1947 hilft Willy Brandt immer wieder in schweren Notlagen und bekräftigt damit seine tiefe Freundschaft. Arnold Böckler, der führende Kopf der Gewerkschaften in den Westzonen, holt die Enderles nach Köln. August Enderle wird Gründungsmitglied des DGB und Chefradakteur wichtiger Gewerkschaftszeitschriften wie der „Gewerkschaftlichen Monatshefte“. Im Ruhestand ab 1954 verfasst er ein vierbändiges Werk mit 1116 Seiten: „Die Einheitsgewerkschaft“.

Am 31. Oktober 1959 fährt Enderle nach Feldstetten, um die Unterbringung seiner kranken Schwester in einem Pflegeheim zu ermöglichen. Völlig überraschend verstirbt er hier am 2. November und wird am 4. November in Feldstetten begraben. Sein Freund Willy Brandt hält am offenen Grab eine Gedenkrede – erst jetzt wird der Bevölkerung bewusst, welche Rolle der Verstorbene über Jahrzehnte gespielt hat. Eberhard Schanbacher bedauert, dass manches unterlassen wurde, um die Erinnerung an diesen bedeutenden Mann aufrecht zu erhalten. Heute erinnert kein Grab in Feldstetten an ihn. Und auch sein letztes großes Buch blieb ungedruckt. (hp)