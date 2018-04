Feldstetter wandern zu gespaltener Buche

Bei herrlichen Wetter sind die Wanderfreunde des Schwäbischen Albvereins Feldstetten am Sonntag in Altsteußlingen gestartet, um sich auf den dortigen Stationenweg zu machen. Vorbei an 14 Stationen zum Thema Besinnung ging die Wanderung und dabei vorbei an blühenden Obstbäumen und grünen Wiesen mit einem herrlichen Ausblick über die Luthrischen Berge. Bei der Stoffelbergkapelle machte die Gruppe Halt, sie bestaunte auch eine gespaltene Buche – in der man sogar sitzen kann, mehr oder weniger bequem (Foto).