Feldstetter Kinder sind mit Kräutern kreativ

Die Aktionstage zum EU-Schulprogramm sind eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Alle am EU-Programm teilnehmenden Einrichtungen sind eingeladen, das Thema Obst, Gemüse und Milch für einen Tag in den Mittelpunkt ihres Kindergartens zu stellen. Dadurch erfahren die Kinder mehr über die Herkunft von Lebensmitteln sowie über abwechslungsreiches und genussvolles Essen und schulen ihre Kompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln. Ein weiteres Ziel sei es, die Kinder für frisches Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte zu begeistern. Der Feldstetter Berg-Kindergarten nimmt schon seit Jahren daran teil. Dieses Jahr haben sich die Kinder mit dem Thema „rund um den Kräutergarten“ beschäftigt. Sie haben ihre Kräuter in einem Schrebergarten für Getränke, Brotaufstriche und Dips verwendet. Das Gemüse vom Schulfruchtprogramm wurde geschnitten und die Kinder ließen sich alles schmecken. „Herzlichen Dank an unsere Sponsoren Albbäckerei Wörz und Landmetzgerei Schmutz für unsere Schneidebrettchen und die Kindermesser“, teilt der Kindergarten mit.