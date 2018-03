Feldstetten schielt weiter auf Rang neun

In knapp drei Wochen, am 4. März um genauer zu sein, startet der Fußballbezirk Donau-Iller in den zweiten Teil der Fußballsaison 2017/2018. Wir haben uns bei den Teams aus der Region umgehört, wie die Vorbereitungen auf den Ernst im Fußballgeschäft laufen. Der Fußball-Kreisliga B Ligist vom SV Feldstetten hofft, dass die Wetterbedingungen gleich zu Beginn mitspielen, da er gleich vier Nachholspiele in den kommenden Monaten zusätzlich bestreiten muss.

„Ich hoffe, dass kein weiterer Spieltag mehr ausfällt. Wir haben schon vier Nachholspiele. Und da weiß man nie, mit welcher Truppe man auflaufen kann“, sagt Feldstettens Trainer Ufuk Güner. Mit den Partien gegen Suppingen, die SGMMM II, Pappelau und gegen den SV Amstetten hat der SVF gleich vier Nachholspiele gegen Teams, mit denen er auf Augenhöhe in der Vorrunde gewesen wäre.

„Wir hätten gerne jede Partie gespielt. Nach der Winterpause werden aber die Karten neu gemischt und man weiß nie, wie sich die Teams verstärkt haben“, sagt Güner, dessen Zielsetzung sich jedoch nicht verändert hat: „Wir wollen wieder den einstelligen Tabellenplatz angreifen“, sagt Güner. „Wir haben zwar gegen die ersten sechs Teams der Liga nie mit mehr als einem Tor verloren, die Punkte fehlen uns aber derzeit“, sagt Güner. Dies zeigt vor allem das Torverhältnis von 24:25-Treffern. „Wie man sieht, spielen wir in der Defensive eine tolle Saison. Vorne hapert es aber immer wieder. Daher die knappen Niederlagen.“

Damit der SVF sein Ziel aber verwirklichen kann, müssen vor allem die Nachholspiele gewonnen werden. „Deshalb werden wir in den ersten Wochen vor allem Kondition und Kraft tanken, die bei unserem Spielepensum wichtig sein wird“, sagt Güner.

Kapitän wird fehlen

Wohl nicht mehr von der Partie wird in dieser Saison Kapitän Christian Leverenz sein, der nach seinem Wadenbeinbruch derzeit nur ein leichtes Lauftraining absolvieren kann. Auch Stammspieler Manuel Oloier wird arbeitsbedingt kürzer treten müssen. „Die beiden Ausfälle tun uns natürlich weh, aber dafür sind nun alle anderen in der Rückrunde spielberechtigt. Ich hoffe, dass deshalb keine weiteren Ausfälle dazukommen“, sagt Güner.

Am 22. Februar hat der SVF noch ein Testspiel gegen die die SGM Überkingen/Hausen vor der Brust, alle anderen Tests würden kurzfristig dazukommen. „Im vergangenen Jahr hatten wir sehr viele Absagen im Winter, weshalb wir uns nun viel mehr aufs Training konzentrieren.“ Los geht’s für den SVF am 4. März gleich mit dem Lokalderby gegen den TSV Laichingen. „Da haben wir im Hinspiel vor allem nach der Pause unsere schlechteste Leistung gezeigt. Jetzt wollen wir es besser machen.“