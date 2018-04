Fatale Fehlerkette führte zu tödlichem Unfall

Rechtlich ist der Fall um die beiden im vergangenen Sommer bei Feldstetten auf einem Motorrad verunglückten Brüder beendet. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Verfahren eingestellt. Begründung: Der Traktorfahrer, der die B28 verkehrswidrig überquert hatte und gegen dessen Gespann das Motorrad geprallt war, konnte das sich ihm nähernde Motorrad gar nicht sehen. Es war viel zu schnell unterwegs.

Dort, wo sich im August vergangenen Jahres, es war ein Montagmittag, der Horror-Unfall ereignet hat, steht heute ein Holzkreuz. Zwei Lichter brennen für die Brüder, die hier vor acht Monaten ums Leben kamen. Sie saßen gemeinsam auf einem Motorrad, waren auf der B28 in Richtung Feldstetten unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang prallte das Motorrad gegen einen in Teilen quer auf der Bundesstraße stehenden Traktor, der ein Güllefass hinter sich herzog. Die beiden Männer starben noch an der Unfallstelle.

Über den Unfallhergang wurde spekuliert

Viel war seither über den Unfallhergang spekuliert worden, auch über die Schuldfrage. Die Ulmer Staatsanwaltschaft sieht diese nun als geklärt an. Aus ihrer Sicht ist es zu dem Zusammenstoß gekommen, weil der Traktorfahrer wie auch der Fahrer des Motorrads sich jeweils nicht an die Verkehrsregeln gehalten haben.

Der Traktorfahrer sei „verkehrswidrig auf die B28 eingefahren“, so die Staatsanwaltschaft. Dort, wo er die Bundesstraße überqueren wollte, gibt es gar keinen Weg. „Er überfuhr den Grünstreifen“, so Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. Andererseits trage auch der Lenker des Motorrads eine Schuld. Denn er war viel zu schnell unterwegs. Laut Staatsanwaltschaft stand die Tachonadel bei 175 Stundenkilometern, als er den Bremsvorgang einleitete. 100 sind erlaubt. Dies hat das unfallanalytische Sachverständigengutachten ergeben.

Wichtige Rolle spielte die Topografie

Eine gewichtige Rolle spielte auch die Topografie. Denn als der Traktorfahrer losfuhr, um die B28 zu überqueren, da konnte er das Motorrad gar nicht sehen. Dieses habe sich, so die Staatsanwaltschaft, zu diesem Zeitpunkt in einer Senke befunden. Entfernung zum Traktor: 345 Meter. Erst, als das Motorrad wieder aus der Senke herausgefahren war und nur noch rund 200 Meter zwischen ihm und dem Traktorgespann lagen, hätte dessen Fahrer das heranflitzende Motorrad sehen können. Jedoch, so die Staatsanwaltschaft, sei der Unfall da schon gar nicht mehr vermeidbar gewesen. Denn hätte der Traktorfahrer sein Fahrmanöver an dieser Stelle abgebrochen, hätte er die Straße sogar komplett versperrt. Womöglich versuchte er stattdessen, so schnell wie möglich auf die andere Straßenseite zu kommen. Doch dafür war das Gespann mit dem vollen Güllefass zu langsam. Das Motorrad krachte letztlich gegen das Fass.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Traktorfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Diese ist gegeben, wenn auf der einen Seite die Sorgfaltspflicht verletzt wird, auf der anderen Seite aber auch ersichtlich ist, dass durch diese Verletzung „eine Todesfolge“ als vorhersehbar einzustufen ist. Ersteres sieht die Staatsanwaltschaft als „gegeben“ an. Die ebenso notwendige Vorhersehbarkeit „kann man aber nicht feststellen“. Deshalb wurde das Verfahren eingestellt.

Um 20 Km/h zu schnell

Weiter heißt es in der Begründung: „Wartepflichtige dürfen auf die Einhaltung einer angemessenen oder üblicherweise noch tolerierten Geschwindigkeit des entgegenkommenden bevorrechtigten Kraftfahrers so lange vertrauen, als sie bei sorgfältiger Beobachtung der Fahrbahn nicht erkennen müssen, dass dieser sich mit einer höheren Geschwindigkeit nähert.“ Als der Traktorfahrer „seinen verkehrswidrigen Abbiegevorgang begann“, konnte er den Motorradfahrer in der Senke „gerade nicht sehen“, mithin auch nicht erkennen, dass dieser mit einer weit überhöhten Geschwindigkeit angefahren kam.

Es hätte zwei Wege gegeben, so die Staatsanwaltschaft, wie der Zusammenprall hätte verhindert werden können: Einmal, wenn der Traktorfahrer es „gänzlich unterlassen hätte“, an dieser Stelle die B28 zu überqueren, oder aber, das Motorrad wäre langsamer gefahren: Wäre es statt mit 175 mit 155 Stundenkilometern unterwegs gewesen, wäre es noch vor dem Anhänger zum Stehen gekommen.