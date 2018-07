Christbaumpreise klettern nach oben

Christbäume sollen in diesem Jahr bundesweit um zehn Prozent teurer werden. Damit rechnet die Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW). In der Region trifft dies allerdings nur zum Teil zu.

Sie nähert sich wieder, die Zeit der Christbaumverkäufe in den Städten und Gemeinden. Offenbar müssen die Bürger dabei etwas tiefer in die Tasche greifen als in den Vorjahren. Für die rund zehnprozentige Preissteigerung seien gestiegene Anbaukosten sowie ein europaweit knapperes Angebot verantwortlich, so die Waldbesitzerverbände.

Demnach kostet der laufende Meter Nordmanntanne 21 statt 18 Euro, für die Blaufichte schwanken die Preise zwischen neun und elf Euro, und der Meter Fichte schlägt heuer mit Kosten von 6,50 bis 8,50 Euro zu Buche. Schlägt sich die Erhöhung auch auf die Region durch? Zum Teil. Wenn am Samstag, 12. Dezember, zum Beispiel der Gesangverein "Frohsinn" vor dem Dorfgemeinschaftshaus Ersingen Bäume verkauft, kosten diese rund zwei Euro mehr als noch 2008.

"Im Einkauf sind die Bäume schon teurer geworden", sagt Hans-Jürgen Hagel aus Schemmerhofen, der einen ähnlichen Anstieg veranschlagt. Allerdings ist noch nicht klar, ob alle Händler die höheren Preise an die Kunden weitergeben.