Ausstellung erinnert an Siedlungsgeschichte

Eine Ausstellung über die Funde von drei Gräbern aus alamanischer Zeit in Ersingen soll im Rahmen der Dorfhockete am kommenden Donnerstag, 31. Mai, vorgestellt werden. Die Funde sollen im Foyer des Dorfgemeinschafshauses zu sehen sein.

An diesem Tag ist die Dorfhockete der Sportgemeinschaft Ersingen auf dem Vorhof des Gemeindehauses. Ziel ist es, die Bevölkerung über die fast vergessenen Funde aus der frühen Siedlungsgeschichte von Ersingen zu informieren, schreibt Erwin Schenk, einer der Organisatoren, in einer Pressemitteilung. Die Grabungsfunde sind aus dem siebten Jahrhundert.

Erster Fund im Jahr 1966

Die erste Fundstelle wurde 1966 beim Aushub des Kellers eines Wohnhauses im Roter Weg entdeckt, weitere zwei bei Kanalarbeiten in der Nähe im Jahr 1990. Die erste urkundliche Erwähnung von Ersingen stammt aus dem Jahr 1194. Durch die Grabungsfunde kann angenommen werden, dass schon 500 Jaher davor eine Siedlung bestand. Alle drei Fundgräber waren mit Waffenbeigaben ausgestattet. Deshalb bezeichnen die Organisatoren der Ausstellung sie als die drei alamannischen Krieger von Ersingen. Für die drei gefundenen Männergräber stehen drei Stelen oder Grabbretter, sie sollen an sie erinnern.

Germanische Bevölkerungsgruppen

Wie aus der Namensendung –ingen ersichtlich, gehört Ersingen zu den Ortsgründungen der frühen Landnahme durch germanische Bevölkerungsgruppen. Die Bestätigung, dass tatsächlich eine längerfristige Besiedlung in Ersingen erfolgte, gelang jedoch erst in den 1960er Jahren. Auch wenn die Lage der Siedlung bislang unbekannt ist, belegen Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts eine frühe Ortsgründung. Der dortige Lehrer Wilhelm Schweizer benachrichtigte das Landesamt für Denkmalpflege 1966 über einen entsprechenden Fund. In einer Baugrube für ein Wohnhaus im Roten Weg stieß man in über einem Meter Tiefe auf eine Bestattung. Neben dem Skelett eines Mannes wurden auch ein Langschwert, eine sogenannte Spatha, Teile eines Schildbuckels, eine Gürtelschnalle und eine bronzene Pinzette geborgen.