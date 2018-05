Ausstellung über Ersinger Alamannen

Als Rahmenprogramm zur Dorfhockete am Fronleichnamstag hat heuer Erwin Schenk eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die sich den Alamannen in Ersingen widmet. So werden die Vorfahren von den Historikern genannt, während der Volksmund von Alemannen spricht. Die Ausstellung befindet sich im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses und ist dort laut Erwin Schenk zunächst bis auf Weiteres zu sehen. Im Jahr 1966 war im Roter Weg beim Aushub für das Haus des Cousins von Erwin Schenk ein Alemannengrab gefunden worden, dafür sprach ein Schwert als Grabbeigabe.

Das Denkmalamt ließ die Fundstätte damals sorgfältig ausgraben. Weil dieser Fund aber über die Jahrzehnte mehr oder weniger in Ersingen in Vergessenheit geraten ist, fing Erwin Schenk jüngst an zu recherchieren. Beim Denkmalamt erfuhr er, dass bei Kanalarbeiten 1990 am Roter Weg abseits öffentlicher Aufmerksamkeit nochmals zwei alemannische Gräber, wiederum mit Grabbeigaben, gefunden und die Skelette und Gegenstände gesichert wurden. Den drei alemannischen Kriegern widmete er nun die Ausstellung.

Leben im siebten Jahrhundert

Die drei Alemannen weisen keine Tötungsspuren auf. Sie sollen im siebten Jahrhundert gelebt haben, ehe die Christianisierung in der Region vollends fortgeschritten war und Grabbeigaben nicht mehr bei Bestattungen üblich waren. Ein Hinweis auf die alemannische Besiedlung, sagt Schenk, sei der Ortsname auf -ingen, wobei Ersingen urkundlich 1194 erstmals erwähnt wurde. Die Alemannen waren vermutlich aus dem Elbe-Havel-Gebiet ins heutige Südwestdeutschland vorgedrungen, weil sie in ihrer Heimat durch räuberische Steppenvölker aus dem Osten (Hunnen) in Bedrängnis geraten waren. Auch der Wohlstand des Römischen Reichs könnte die Route der Alemannen bestimmt haben, heißt es in der Ausstellung.

Leihgabe aus Riedhausen

Für die Ausstellung gestaltete Erwin Schenk drei Aufsteller im Stile von Totenbrettern. Als Leihgaben erhielt Schenk aus Riedhausen die typische Bekleidung eines Alemannen und einer Alemannin. Außerdem fügte Schenk eine Lanze und ein Schild zur Veranschaulichung der kleinen Ausstellung hinzu.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Ortsverwaltung im Dorfgemeinschaftshaus besucht werden. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 16.30 bis 20 Uhr.