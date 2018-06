100 Interessiert besichtigen Rohbau der Ersinger Mehrzweckhalle

Mehr als hundert Interessierte sind am Freitag zur Rohbaubesichtigung in die Ersinger Mehrzweckhalle, Schule und Kindergarten gekommen. „Das ist momentan unser größtes Hochbauprojekt“, betonte Erbachs Bürgermeister Achim Gaus, „wir investieren hier rund 1,3 Millionen Euro“.

Weil es aufgrund des Baukörpers kein klassisches Richtfest geben werde, solle die Öffentlichkeit bei der Besichtigung des Rohbaus die Gelegenheit haben, sich zu informieren, so der Bürgermeister. Bereist am Vormittag hatten Architekt Berthold Braunger und Christian Eiberle vom Erbacher Stadtbauamt rund 50 Schüler und Kindergartenkinder durch die Baustelle geführt. „Die Kinder freuen sich riesig auf die neuen Räume, besonders darauf, dass jetzt alles erreichbar ist, ohne ins Freie gehen zu müssen“, so Braunger.

In zwei Gruppen wurden am Freitagnachmittag die Erwachsenen durch den Rohbau geführt. Zentraler Ort des künftigen „Multifunktionsgebäudes“ wird das helle Foyer sein. „Durch den entstehenden Haupteingang werden künftig alle Besucher eintreten“, erklärte der Architekt. Rechts des Foyers entstehen die Räume des Kindergartens und der Schule, links ist der Zugang zur Mehrzweckhalle sowie zu den neuen Umkleideräumen und zum Speisesaal.

„Licht und Helligkeit“ spielten bei der Planung eine große Rolle. „Wir haben dafür eigens einen Lichthof geschaffen“, erklärte der Architekt, „außerdem gibt es viele Möglichkeiten ins Freie zu kommen“. So bestehe künftig die Möglichkeit den Kindern ihr Mittagessen vor dem Speisesaal anzubieten, sagte Braunger.

Anhand von Plänen und Skizzen erläuterte der Architekt das Farbkonzept, in dem Grün-, Grau- und Beigetöne dominieren. Die Außenfassade soll mit stabilen und stoßfesten Fassadenplatten in drei Grün- und Grautönen verkleidet werden. In die Glasfassade des Eingangsbereichs wird eine graue Holztür eingebaut. „Und das an der Schulfassade vorhandene Kunstwerk wird restauriert und bleibt erhalten“, betonte der Architekt.

Nach den Sommerferien soll der Neu- und Umbau fertig sein. „Dann werden wir ein großes Einweihungsfest feiern“, sagte Ortsvorsteher Egon Benz. (khb)