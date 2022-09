Zwischen Reeperbahn und Notfallhelikopter

Er ist eine Marke – unverwechselbar, authentisch, lässig. Helmut A. Binser, Kabarettist aus dem 800-Seelendorf Runding bei Cham, begeistert das Publikum bei seiner Premiere im Kulturstadel Hüttisheim mit seinen kuriosen Geschichten aus seinem Alltag als aktiver Feuerwehrler, Wirtshausgeher und bester Kumpel von Freund Toni.

Als Kunstfigur Binser erzählt er in seinem aktuellen Programm Bavarian Influencer in endlosen Bandwurmsätzen bayerisch derb und deftig von Abenteuern, die irgendwo banal beginnen und dramatisch im Nirgendwo enden. Er ist laut Mitteilung des Kulturstadels ein Großmeister der Halb- und Nebensätze, in denen er seine Pointen präzise setzt. So beschreibt er einen Ausflug mit seinen Freunden nach Hamburg, wo sie auf der Suche nach dem Modelleisenbahnmuseum irrtümlicherweise auf der Reeperbahn landen (das Wort Bahn ist einfach irreführend) und dort buchstäblich bis zur totalen Erschöpfung ausgenommen werden. Oder ihren Flug in die USA, auf dem sie genüsslich ihr mitgebrachtes Wammerl verspeisen. Er schildert auch den heißen Abriss seiner Scheune, der zu einem feurigen Grillfest ausartet, bei dem Freund Toni sich zwei Finger abschneidet, sodass dieser zeitweilig zum Nichtraucher mutiert und einen Freiflug im Notfallhelikopter erobert.

Binser hat ein treffliches Gespür für die Absurditäten des Alltags, die er genüsslich ausschmückt. Er lockert all dies durch zungenbrecherische Songs auf, begleitet sich auf Gitarre und Quetsche, und sorgt somit für köstliche Unterhaltung.