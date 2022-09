Zweiter Streetfood-Markt wird größer als die Erstauflage: Dieser aktuelle Trend setzt sich durch

Nach der erfolgreichen Erstauflage im vergangenen Oktober gibt es diese Woche von Freitag bis Sonntag den zweiten Streetfood-Markt vor dem Erbacher Rathaus. Mit zwölf Foodtrucks wird der kulinarische Höhepunkt des Jahres ein wenig größer als im Vorjahr. Nachhaltigkeit und regionale Zutaten gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Mario Katic war schon Mitorganisator im vergangenen Jahr, denn er betreibt gemeinsam mit Nicola Di Maso seit 2018 einen Foodtruck. Gemeinsam mit Dalibor Topalovic hat Mario Katic kurz nach dem ersten Erbacher Streetfood-Markt als Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Firma „Mahlzeit Events“ gegründet. Mahlzeit Events ist heuer der Veranstalter, der gemeinsam mit der Erbacher Stadtverwaltung den zweiten Erbacher Streetfood-Markt im Stadtzentrum präsentiert.

Bereits vor der Pandemie hatten Mario Katic und Nicola Di Maso die Idee für einen Streetfood-Markt in Erbach. Corona hat 2020 das Event auf Eis gelegt, im vergangenen Oktober konnte es dann verwirklicht werden, noch mit Corona-Auflagen, aber nicht ohne Erfolg. „Wir möchten, dass im Umland von Ulm etwas geboten wird, das klein, fein und familiär ist, und den Gästen kurze Wege ermöglicht“, erklärt Mario Katic. Bereits im fünften Jahr betreibt er seinen Foodtruck, mit dem er vom Bodensee bis in unsere Gegend insbesondere freitags bis sonntags das Catering auf Festivals und anderen Veranstaltungen übernimmt. „Nicola und ich sind spezialisiert auf die Balkanküche. Es gibt in unserer Balkan Box Cevapcici, Balkan Burger und vegetarisches Gemüse mit Reis“, verspricht Mario Katic.

Neue Chillout-Area kommt

Dieses Jahr sind keine offiziellen Corona-Regeln zu beachten. Neu ist eine Chill-Ecke. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg mit Klettermöglichkeit sowie Luftballons mit Figuren. Reichlich Biergarnituren sorgen dafür, dass sich die ganze Familie Zeit nehmen kann, um das Essen aus den insgesamt zwölf Foodtrucks in Ruhe zu genießen. Dalibor Topalovic erläutert, „wir halten die Erlenbachstraße bewusst für den allgemeinen Verkehr frei, damit sich Leute zu einem Halt inspirieren lassen können. Nur am Sonntag von 11 bis 13 Uhr ist die Straße gesperrt, wenn die Erbacher Stadtkapelle die Besucher mit Blasmusik unterhält“.

Zwölf verschiedene Trucks

Von den zwölf Anbietern dieses Jahr, die mit Trucks in der Größe von vier auf zwei, sechs auf zwei und sieben auf zwei Metern anreißen, sind acht zum ersten Mal dabei, vier waren im Vorjahr schon in Erbach. „Das garantiert Vielfalt und Abwechslung“, meinen die Veranstalter, die wie im Vorjahr Hand in Hand mit dem Stadtmarketing und dem Ordnungsamt arbeiten, und sich über den Rückhalt auch von Bürgermeister Achim Gaus sehr freuen.

Aus Ulm selbst dürfen die Besucher vier Trucks erwarten, die Illerbuben, die Balkan Box, Mati’s Grill sowie Taste of Tempura. Die anderen acht Foodtrucks kommen von weiter her. In Erbach selbst konnten die Veranstalter keinen Anbieter ausmachen, ansonsten wäre dieser auch eingeladen. Hinzu kommen zwei Promo-Stände, Frankies Apfelstrudel aus der Ulmer Altstadtkneipe Hinteres Kreuz sowie My Nüssle aus Tomerdingen, wo in Mehrwegflaschen Nussmischungen in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen angeboten werden.

„Nicht nur qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit schreiben wir groß“, erklären Mario Katic und Dalibor Topalovic, der aus dem Veranstaltungsbereich kommt, und die aktuellen Trends gerne umsetzt. Dazu gehören Streetfood-Märkte, und konkret, dass es ab sofort beim Erbacher Streetfood-Markt kein Plastik mehr geben soll. Verpackungen sind aus Papier, Pappe und Bambus. Auch bei den Getränken wird auf Pfandflaschen geachtet. Nach Weißenhorn, Lindau und Blaustein ist Erbach der vierte Markt von Mahlzeit Events. Und in Langenau ist der fünfte Markt schon konkret geplant. „In Langenau vom 7. bis 9. Oktober ist zum ersten Mal ein Spülmobil vertreten. Dadurch sind auch Teller und Bestecke mehrweg“, freut sich Dalibor Topalovic, und ergänzt mit einem Augenzwinkern, „nur nicht die Servietten“.

Fortsetzung soll abermals folgen

Wenn die zweite Auflage in Erbach gut ankommt, denken die Veranstalter an eine Fortsetzung im nächsten Jahr, bei der das Konzept der Nachhaltigkeit noch konsequenter umgesetzt werden soll. Frische Waren aus regionalen Zutaten sind aber schon jetzt Pflicht, „bei Szabo’s Langos wird für ungarische Spezialitäten im Truck vor Ort mit der Hand geknetet“, erläutert hierzu Mario Katic.

Vanessa Weishaupt vom Stadtmarketing sagt: „Wir von der Stadt freuen uns über die Rückkehr von kulturellen Veranstaltungen in die Stadt“. Sie betont, dass mit Mahlzeit Events ein zuverlässiger Kooperationspartner die Organisation übernommen hat. Der städtische Bauhof werde Sonnenschirme aufstellen, die notfalls auch vor Regen schützen können.

Sie hofft, dass an den drei Tagen des Marktes viele Menschen zum Rathausplatz kommen werden, um Zeit gemeinsam zu genießen, und auf eine internationale kulinarische Entdeckungsreise zu gehen. Dass die Stadt sehr positive Rückmeldungen auf die Erstauflage erhalten hat, bestätigen auch Mario Katic und Dalibor Topalovic, „es waren letztes Jahr rund 5000 Leute da, und es war rasch klar, das ruft nach Wiederholung“.

Der Erfolg im letzten Jahr hat es ermöglicht, dass 1000 Euro an das Erbacher Jugendhaus gespendet werden konnten. „Das Geld wurde für eine Minigolfbahn verwendet. Wenn es dieses Jahr auch wieder ein Erfolg wird, geben wir in Form einer Spende sehr gerne wieder etwas an die Stadt zurück“, versprechen die Veranstalter. Versprochen ist zudem, dass mit Alladin K. aus Heidenheim ein bekannter Ulmer DJ auflegen wird.

Sponsoren helfen bei der Realisierung

Der Dank der Veranstalter gilt neben der Stadt Erbach insbesondere den Sponsoren Frankies Apfelstrudel, der Firma Jevtic Bau aus Senden und dem Friseur am Rathausplatz „Coiffeur Dinc“, dem die Erstauflage sehr gefallen hat. Gleiches gilt für die Unterstützung durch Berg Bier, deren Getränke beim Streetfood-Markt ausgeschenkt werden.

„Alle sind herzlich willkommen, jung und alt sowie Familien“, sagen die Veranstalter, und mitbringen solle man einfach gute Laune, guten Hunger und guten Durst. Die Vorfreude bei der Stadt und den Veranstaltern ist groß. „Wir haben wieder für alle etwas dabei. Das Angebot ist so abwechslungsreich, dass man gerne mehrfach kommen kann. Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter“, sagt Mario Katic, und stellt klar, dass man im Falle von Regen auch alle Leckereien mit nach Hause nehmen kann. Marktauftakt ist am Freitag, 16. September, von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag haben die Foodtrucks von 11 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.