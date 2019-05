Zweiter Sieg in Folge für Erbach

Der in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller abstiegsgefährdete TSV Erbach hat sein zweites Spiel in Folge gewonnen. Erbach setzte sich beim Tabellenachten Langenau durch.

TSV Langenau – TSV Erbach 1:2 (1:0). - Mit dem überraschenden Sieg setzte sich Erbach um drei Punkte von Asselfingen und Dornstadt auf den Abstiegsplätzen ab. Zunächst aber gerieten die Gäste in Rückstand: Louis Heinrich schoss Langenau in Führung (20.), Marc Baumeister glich aus (48.) und nach etlichen Gelben Karten für die Gäste markierte Tim Maier den Schlusspunkt: Mit dem verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute zum 2:1 sorgte er für Jubel in der Mannschaft. Der TSV festigte drei Spieltage vor Rundenende den 13. Tabellenplatz und damit den Relegationsrang.