Zweiter Anlauf des TSV Allmendingen

Nach der Saison 2016/17 war der TSV Allmendingen in der Relegation zur Fußball-Kreisliga A gescheitert. Jetzt hat der TSV, der die Kreisliga-B1-Runde auf Rang zwei abschloss, ein zweites Mal die Chance. Doch der Gegner FC Marchtal, Zweiter der Kreisliga B2, hat eine Rekordserie hinter sich und wird am Freitag, 14. Juni, im Entscheidungsspiel in Ersingen sicher auf Augenhöhe mit Allmendingen spielen.

TSV Allmendingen – FC Marchtal (Freitag, 18.30 Uhr, in Ersingen). - Beide Mannschaften haben ihre Generalprobe erfolgreich bestanden und am letzten Spieltag ihre Heimspiele gewonnen. Sie scheinen also gut gerüstet für die erste Runde der Qualifikation zur Kreisliga A. Beide hatten in ihren Ligen starke Konkurrenz, wobei der FC Marchtal bis zum Ende der Verbandsrunde sogar noch die Chance hatte, Meister zu werden. Letztlich war der FCM in der B2 Zweiter hinter den SF Bussen, genauso wie Allmendingen in der B1 Platz zwei belegte hinter Ersingen.

TSV Allmendingen: Vor der Verbandsrunde 2018/19 hatte Harald Brobeil das Traineramt bei seinem Heimatverein übernommen. Dadurch stieg beim TSV Allmendingen die Hoffnung, in diesem Jahr den Aufstieg zu schaffen. Doch die Runde begann gleich mit einer Heimniederlage gegen den späteren Meister SG Ersingen. In der Vorrunde hatte die Mannschaft von Harry Brobeil mit Verletzungen zu kämpfen, hat sich aber in der Rückrunde gut erholt. Allerdings brachte die Niederlage in Schmiechen am vorletzten Spieltag sogar noch den zweiten Tabellenplatz in Gefahr. Martin Schach kann sich nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit einmal zum Aufeinandertreffen mit dem FC Marchtal kam. Vielleicht ist es sogar gut, dass sich beide Mannschaften kaum kennen. Beim TSV Allmendingen fehlen Hendrik Rechtsteiner, Viktor Gutsche und Andre Demartin. „Die Tagesform wird eine große Rolle spielen“, sagt Martin Schach.

FC Marchtal: Das Team von Trainer Goran Grgic hat eine bemerkenswerte Serie aufzuweisen. Letztmals hat der FC Marchtal am 21. Oktober ein Pflichtspiel verloren – mit 0:2 gegen den SV Unterstadion. Dazwischen liegen unter anderem zwei Siege gegen den SSV Emerkingen und ein Unentschieden bei Meister SF Bussen. Nach einem siebten und einem achten Tabellenplatz in den Vorjahren kam dadurch der FC Marchtal heuer ganz groß heraus. Die Marchtaler werden seit sieben Jahren von Goran Grgic trainiert, der jetzt den Verein verlassen wird. „Meine Mannschaft hat sich die letzten zwei, drei Jahren entwickelt und wir haben junge Spieler eingebaut. Wir haben hart gearbeitet, und das Erreichen der Relegation ist für uns ein Zusatz-Bonus“, sagt der Trainer. Während seine Mannschaft noch nie in der Relegation spielte, hat Goran Grgic als Spieler und als Trainer schon dreimal eine Relegation miterlebt. Aus Erfahrung sagt der FCM-Trainer: „In solchen K.-o.-Spielen spielt vieles eine Rolle.“