Zweimal Gold für den TSV Erbach

Die Judoka des TSV Erbach haben beim Tübinger Attempto-Turnier zweimal Gold geholt. Für den TSV war es der erste Wettbewerb des Jahres. Wie jedes Jahr stand dieser Wettkampf als Attempto-Turnier unter dem Motto „Ich versuche es“.

Sowohl Mark Zeiss als auch Anton Popp, der in der Schule Latein lernt, haben sich eine andere Übersetzung des Begriffs „Attempto“ zu eigen gemacht: „Ich greife an“. Beide zeigten ein konsequentes Angriffs-Judo und griffen mit Erfolg nach dem Siegespokal. Zeiss arbeitete sich mit blitzschnellen Siegen in Finale der 46-Kilogramm-Klasse vor. Mit ihm stand in Luca Rösch aus Esslingen ein Kader-Kollege auf die Matte. Zeiss stellte auch in diesem Jahr seine Favoriten-Rolle unter Beweis und verbuchte den Sieg für den TSV Erbach.

Anton Popp startete in den Wettkamof der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm ebenso souverän. Er überzeugte mit vielseitigen Techniken im Stand und am Boden Eltern, Heimtrainer und den beobachtenden U15-Jugendreferenten Wolfgang Sporer-Miensok von seiner konstanten Leistung. Im Finale gegen Jan Wäckerle aus dem badischen Grenzach-Wyhlen ließ Popp keine Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen. Verdient nahm er den zweiten Siegerpokal für den TSV Erbach mit nach Hause.

Bereits im März startet in diesem Jahr die Meisterschaftsrunde der U15. Dann gilt es, die geschürten Erwartungen auf Top-Ergebnisse zu beweisen.