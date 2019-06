Zwei Tage altes Kalb entlaufen: Suche mit Wärmebildkamera bis in die Nacht

Die Sorgen von Landwirt Andreas Rueß vom Demeterhof in Erbach sind groß: Das erst zwei Tage alte Kalb, das zusammen mit anderen Kühen auf der Weide stand, ist seit Montag verschwunden. „Wenn ein Kalb es irgendwie durch den Zaun schafft, dann bleibt es normalerweise in unmittelbarer Nähe zur Mutter“, erklärt Rueß. Der letzte Aufenthaltsort des Kalbs aber lag rund einen Kilometer von der Weide entfernt, an der Keltenschanze mitten im Wald. Ein Förster habe es dort gesehen, wollte sein Auto holen, als er zurückkam war es aber erneut nicht mehr auffindbar.

Wärmebildkamera im Einsatz

„Am Montag waren wir mit 20 Personen bis um halb 1 Uhr nachts auf der Suche, zum Teil auch mit einer Wärmebildkamera“, erklärt der Landwirt. Auch am Dienstag gab es keine neue Spur. Die Überlebenschancen sei nach zwei Tagen ohne Wasser relativ gering, schätzt er. „Ich will das junge Tier aber auf jeden Fall finden“, sagt Rueß. Über die Ursache der Flucht kann er nur spekulieren: „Auf jeden Fall ist es seltsam.“ Die Polizei wisse über den Vorfall bereits Bescheid, er sei jederzeit über sein Handy unter der Nummer 0151/42371253 erreichbar und dankbar über jeden Hinweis.