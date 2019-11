Zwei Medaillen für Erbach

Die Hoffnungsträger der Judoabteilung des TSV Erbach sind am Wochenende getrennte Wege gegangen. Dimitrij Popp, Daniel Paulsin und Mark Zeiss starteten beim Sichtungsturnier der U17 des Deutschen Judobundes (DJB) in Herne.

Zum U17-Sichtungsturnier des DJB nahm Landestrainerin Trixi Kästle die Erbacher Dimitrij Popp und Daniel Paulsin (beide Jahrgang 2004) und Mark Zeiss aus dem jüngsten Jahrgang (2005) mit. Dimitrij Popp erlebte in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm einen schwarzen Tag; er verlor gleich seinen Auftaktkampf und schied somit unerwartet früh aus dem Turnier aus.

Paulsin kämpfte sich immerhin in der Klasse bis 50 Kilogramm mit zwei Siegen gegen Athleten aus Stade und Berlin ins Pool-Finale. Dann verwehrte ihm der deutsche Meister Lenny Bürk aus Leipzig den weiteren Weg in der Hauptrunde. Paulsin fand nicht rechtzeitig zu seiner Form zurück und verlor auch den folgenden Kampf gegen Matthes Franck aus Schwerin. Ein wenig befriedigender neunter Platz war bei diesem Turnier das Endergebnis für den Erbacher Judoka, der noch wenige Wochen davor beim Bamberger Sichtungsturnier Bronze geholt hatte.

Der dritte Erbacher, Mark Zeiss, ging ebenfalls in der Klasse bis 50 Kilogramm auf die Matte. Siege über die Konkurrenten aus Hamburg, Leverkusen und Berlin bedeuteten den Einzug ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde traf er zum wiederholten Mal auf den badischen Kaderathleten Felix Bächle, der sich zum dritten Mal in Folge den Techniken von Zeiss beugen musste. Im Finalkampf zeigte aber ein weiterer Kollege der Arge Baden-Württemberg seinen Anspruch auf die Spitzenposition in Herne: Max Düsterdiek aus Freiburg setzte sich gegen Zeiss nach der Hälfte der Kampfzeit durch und gewann Gold. Mark Zeiss durfte aber als Jüngster dieses U17-Turniers glücklich über die Silbermedaille sein, zumal er als einziger Württemberger eine Medaille gewann.

Ebenfalls als Jüngster und einziger im Jahr 2003 geborener Athlet in der U20-Klasse beim Wolfgang-Welz-Turnier in Mannheim war Daniel Udsilauri vom TSV Erbach, der von Junioren-Bundestrainer Pedro Guedes und U21-Landestrainer Abderraman Brenes la Roche auf die Matte geschickt wurde. Seinen Zwillingsbruder George Udislauri hätte der Bundestrainer bei diesem Sichtungsturnier des DJB ebenfalls gern kämpfen sehen, doch musste George Udsilauri wegen einer Schulterzerrung noch einmal pausieren.

Die Gewichtsklasse von Daniel Udsilauri (über 100 Kilogramm) war beim Turnier in Mannheim zwar nur mit vier Athleten besetzt, doch ließ der TSV-Judoka souverän die Berliner Tim Krüger und Lorenz Moor hinter sich. Das Finale gegen den zwei Jahre älteren Losseni Kone aus Hamburg verlief lange auf Augenhöhe, im Griffkampf dominierte Daniel Udsilauri sogar. Bei einer Beintechnik gelang es ihm aber nur noch, sich auf die Seite zu retten. Dadurch ging Losseni mit einer halben Wertung in Führung, die Udsilauri nicht mehr wettzumachen vermochte. Beide Kämpfer zollten sich aber erschöpft am Ende des Kampfes gegenseitigen Respekt und beglückwünschten sich zu Gold und Silber.

Der Württembergische Judo-Verband freute sich in Mannheim über die Goldmedaille durch den Nürtinger Hofgärtner im Leichtgewicht und Silber des Erbacher Schwergewichts Daniel Udsilauri.