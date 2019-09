Zwei Frauen präsentieren „Farbenpoesie in Öl“

In der Stadtbücherei in Erbach fand am Donnerstag eine Vernissage mit dem Titel „Farbenpoesie in Öl“ statt. Unter diesem Motto stellen die Malerinnen Christa Bartelmäs und Barbara Seitz ihre Werke aus. Die Ausstellung wird noch für weitere Interessierte bis zum 23. Oktober zu besichtigen sein.

Beide Malerinnen haben sich bei einem Malkurs bei Monika Roser in Heiligkreuzthal getroffen und sich dann zusammengetan, um einmal in der Woche in dem kleinen Atelier von Barbara Seitz in Ehingen gemeinsam zu malen. Außer in der Stadtbücherei Erbach, wo die beiden zum dritten Mal ausstellen, zeigen sie ihre Bilder auch immer wieder im Rosengarten in Laupheim.

Bei beiden Malerinnen unterscheiden sich die Bilder durch zwei Techniken: die Lasurtechnik, bei der mehrere Schichten übereinander aufgetragen werden, und die pastose Technik, bei der eine Farbschicht deckend aufgetragen wird. Als Motive wählen sie Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie malen grundsätzlich nach einer Vorlage, in der Regel verwenden sie Fotos. In der Stadtbücherei zeigen sie jeweils 13 ihrer Werke.

Marianne Schneider, Leiterin der Stadtbücherei Erbach, begrüßte die rund 40 Besucher und stellte die beiden Künstlerinnen vor. Mit seiner Gitarre spielte Christian Kunz von der Musikschule Erbach zur Eröffnung und zwischen den Ansagen von Marianne Schneider.