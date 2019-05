Zur Übung: Feuerwehreinsatz in einem landwirtschaftlichen Anwesen

Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Ortsmitte, eine Person liegt schwer verletzt in einem verrauchten Raum, eine weitere auf dem Dach: So lautete das Szenario der Hauptübung, mit dem die Feuerwehr Ringingen den Ernstfall simuliert hat. Bei dem großen Test auf einem Hof in der Schmiedgasse in Ringingen begutachteten etliche Zuschauer interessiert das Geschehen.

Spätestens mit dem Erklingen der Sirene war allen klar, dass jetzt voller Einsatz gefragt ist. Aufgrund der Alarmierung fanden sich alsdann die Einsatzwagen der örtlichen Wehr auf dem Hof und in der angrenzenden Straße ein. Zuerst bog der Einsatzleitwagen um die Ecke, dann folgten weitere Feuerwehrfahrzeuge, auch der Drehleiterwagen war im Einsatz.

Das betroffene Übungsobjekt ist im Besitz der Familie Mack, auch der Ortsvorsteher Georg Mack selbst war bei der Hauptübung aktiv. Dichter Rauch quoll aus dem Gebäudekomplex. Auch im Inneren war die Sicht sehr eingeschränkt. In diese verrauchten Räume begaben sich zwei Teilnehmer der Feuerwehr mit ihren Atemschutzmasken, um die in Not geratene Person vor dem Ersticken zu bewahren.

Weitere Person muss vom Dach gerettet werden

Parallel dazu galt es, eine weitere verunglückte Person auf dem Dach mit der Drehleiter zu retten. Auch wenn es sich bei der Übung natürlich nur um eine große menschenähnliche Puppe gehandelt hatte, saß jeder Handgriff der beiden Feuerwehrkameraden, die schnell und sorgsam das Gebäude evakuierten und den Verletzten bargen. Zudem wurde mit angeschlossenen Schläuchen das Löschwasser zumindest an der Fassade verteilt, über die Drehleiter spritzten die Einsatzkräfte das Wasser von oben auf das Gebäude. Die Feuerwehr sowie die Zuschauer zeigten sich mit dem Ablauf der Übung zufrieden, denn die Aufgabe wurde mit Bravour erledigt.