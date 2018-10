Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in der Bachstraße in Oberdischingen einen Zigarettenautomat von einer Wand gerissen. Anschließend nahmen die Diebe diesen mit. Ein Anwohner hörte in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr auffällige Geräusche. Der entwendete Automat hatte mit Inhalt einen Wert von ungefähr 4000 Euro.

Ein weiterer Zigarettenautomat verschwand in den vergangenen Tagen in der Erlenbachstraße in Erbach.