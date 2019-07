Zehnjähriger bei Unfall verletzt

Ein zehnjähriger Radfahrer ist am Montag in Erbach mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der Bub fuhr laut Polizeibericht kurz nach 19 Uhr auf dem Radweg die Heinrich-Hammer-Straße entlang. Vom Stadion her kam ein Seat. Dessen Fahrer übersah an der Einmündung den Radfahrer, so die Erkenntnisse der Polizei. Das Rad prallte gegen das Auto und der Bub stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn, dann konnte seine Mutter den Jungen mit nach Hause nehmen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 72-jährigen Autofahrer, den eine Strafanzeige erwartet.