Zehn Spiele beim Stadtpokal Erbach

Fünf Mannschaften aus zwei Fußballbezirken spielen am Samstag, 4. August, den Erbacher Stadtpokal aus. Turnierbeginn in Erbach ist um 11.30 Uhr, das letzte Spiel des im Modus jeder gegen jeden ausgetragenen Stadtpokals ist um 16.45 Uhr. Gastgeber und Titelverteidiger ist der TSV Erbach, der als einziger Bezirksligist im Feld auch in diesem Jahr der Favorit ist. Platz zwei belegte im vergangenen Jahr der SV Ringingen, der diesmal nicht der einzige A-Ligist beim Stadtpokal 2018 ist. Dazu zählen nach der Meisterschaft in der Kreisliga B1 auch die SF Donaurieden. Die B-Ligisten SG Ersingen und SF Dellmensingen sind ebenfalls bei dem Turnier dabei. Beim Erbacher Stadtpokal treffen Teams aus zwei Bezirken aufeinander: Erbach und Dellmensingen spielen im Fußballbezirk Donau/Iller, Donaurieden, Ringingen und Ersingen im Bezirk Donau.

Erbacher Stadtpokal 2018 Spiele am Samstag, 4. August 11.30 Uhr: SG Ersingen – SF Donaurieden 12.05 Uhr: SF Dellmensingen – TSV Erbach 12.40 Uhr: SF Donaurieden – SV Ringingen 13.15 Uhr: TSV Erbach – SG Ersingen 13.50 Uhr: SV Ringingen – SF Dellmensingen 14.25 Uhr: SF Donaurieden – TSV Erbach 15 Uhr: SV Ringingen – SG Ersingen 15.35 Uhr: Dellmensingen – Donaurieden 16.10 Uhr: TSV Erbach – SV Ringingen 16.45 Uhr: SG Ersingen – Dellmensingen