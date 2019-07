Zehn schwäbische Tipps für d’Xondheit

Aufgrund eines Gewitters hat die Stadt Erbach die „Zehn schwäbischen Tipps für d’Xondheit“ von der Seebühne Erbach rechtzeitig in die Birkenlauhalle nach Ringingen verlegt. Der Sänger, Musikant und Dozent an der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee Bernhard „Barny“ Bitterwolf hatte am Samstagabend eine ganze Reihe Überraschungen im Gepäck, als er mit viel Witz und Humor seine nicht ganz ernst gemeinten Ratschläge für das persönliche Wohlergehen erteilt hat.

Spontane Bandgründung

„Wer ist der schwäbischen Sprache nicht mächtig?“, fragte Bernhard Bitterwolf vor Beginn seines Programms, und fand rasch eine junge Dame aus Frankreich in der ersten Reihe mit Namen Francoise. Sie tauchte im Verlauf des Abends mehrfach auf, als es um Erläuterungen ging. Vorausgeschickt hat Bitterwolf ferner den Satz: „Ich bin kein Arzt.“ Daher habe er im Buch der Bücher nachgeschlagen, in der Bibel, und habe dort die zehn Gebote gefunden. Also schmiedete er zehn oberschwäbische Tipps für d‘Xondheit. Da die Gesundheit etwas mit Sport zu tun habe, lautete Tipp Nummer 1: „Bewega“. Anhand eines bewegungsreichen Publikumsspiels landeten drei Damen auf der Bühne, die Barny zum Musikmachen einsetzte. Da es bei Musikanten auch eines zuhörenden Publikums bedarf, verband er mit der Aktion schon Tipp Nummer 2: „Loosa“. Den Damen drückte Bitterwolf sechs unterschiedlich gestimmte Kuhglocken in die Hand, und brachte diese durch Handzeichen zum Klingen, „wenn i zoig, no schellascht“. So war das „Original Erbacher Schellentrio“ installiert. Das Publikum durfte die Melodie erraten, es war „Amazing Grace“ oder „Ein schöner Tag“. Als Zugabe gab´s die dritte Strophe, zum Mitsingen, la la la, und als Gage erhielten die drei Damen je ein Buch von Bernhard Bitterwolf.

„Schnaufa“ lautete der dritte oberschwäbische Tipp für die Gesundheit. Gerald aus dem Publikum durfte unter Zuhilfenahme einer Luftpumpe mit Pfropfen zu einem Lied mehrfach die Luft sichtbar machen. Es war das Loblied auf den Leberkäs, „Lollipop“ von den Chordettes im Original, das zu Tipp 4: „Essa“ überleitete. Leider erriet niemand, was der Barny am Vortag zu Mittag gegessen hatte, obwohl er die Hilfestellung gab, es fange mit „R“ an. Aber wer kommt da schon auf „Erbsensuppe“?

„Ich bin ein phantastischer Liebhaber, nein ein Liebhaber von phantastischem Kartoffelsalat“, sagte Bitterwolf sodann, und sang ein Loblied auf dieses schwäbische kulinarische Highlight. Mit dem logischen Folgetipp „Drenga“ und einigen Reimen zur Milch verabschiedete sich der Barny in die Pause.

Kleine, aber feine Unterschiede

Frisch gestärkt, es gab wohl Leberkäs, hatte Bitterwolf als Tipp Nummer 6 „Saua“ auf Lager, also Rennen. Dabei gelang es ihm anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen „sau Alte“ und „alte Sau“ zu erläutern. Insbesondere machte er deutlich, dass es keiner ordinärer Lebensweise bedarf, um „sau Alte“ zu rufen, lediglich die oberschwäbische Abkürzung für „Bitte komm rasch ans Telefon allerliebste teuerste Ehefrau“. Zungenbrecher belebten Tipp Nummer 7 „Schwätza“. Zum Akkordeon sang er hierzu das Lied vom Apparat, „Barbara helf mir dr Apparat ratra“, also das Gerät hinunterzutragen. Singen, „Senga“, lautete Tipp Nummer 8, da es den Körper mit Sauerstoff versorgt. Ein Sänger vom Liederkranz Oberdischingen durfte sich mit einer Sängerin des portugiesischen katholischen Kirchenchors Söflingen messen. Allerdings ließen die Akteure auf der Bühne das Publikum singen, der Sängerwettstreit bestand aus dem Erraten der „la la la-Lieder“ wie „Auf dr Schwäbsche Eisebahne“ oder „Hoch auf dem gelben Wagen“.

„Da wir hier und heute das Miteinander pflegen, lautet Tipp Nummer 9 „Miteinand“. So läutete Bitterwolf mit der Fabel vom Gockelhahn von Hohenstein die Schlussrunde ein, die als Tipp Nummer 10 „LmaA“ hervorbrachte, „Lach mehr als Andere“. Mit den Worten „Bleibet xond, dann isch Euch wöhler“ verabschiedete sich der Komödiant, der mit Gestik, Mimik, Wortwitz und spontaner Situationskomik meisterhaft sein Publikum unterhielt.

„Bleib xond und gfräs“

Als Zugabe hatte er noch das vom Akkordeon begleitete Lied „Ade“ dabei, in dem das Motto „bleib xond und gfräs“ enthalten war. Es gab viel Applaus und noch die Frage an verschiedene Leute, was sie zu später Stunde gerne unternehmen würden. Auf dem Sofa liegen, einen Wein trinken und „ganz ehrlich ... das Eine“. Reiten waren die Antworten, die Bitterwolf einmal mehr vorzüglich spontan in sein Lied einbaute. Damit war die Lachmuskulatur zwei Stunden lang gestärkt worden, es gab Gedächtnisschulung, und mithin viel Gutes für „d‘Xondheit“.