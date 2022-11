Eine 32-Jährige hat mit ihrem Auto am Mittwoch ein Reh bei Hüttisheim erfasst. Die Frau fuhr gegen 7 Uhr mit ihrem Mazda von Humlangen in Richtung Donaustetten. Dort kreuzte das Tier die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Reh. Dies verendete an der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Mazda musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.