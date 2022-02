Wieder Ärger um Hundekot in Erbach

Nachdem es bereits an mehreren Orten im Stadtgebiet Ärger um nicht oder nicht fachgerecht entsorgten Hundekot gegeben hat, ist das Thema nun auch wieder in Ersingen präsent. Ersingens Ortsvorsteherin Irene Paal richte erneut eine Bitte an alle Hundebesitzer in und um Ersingen, welche die Gemarkung für Spaziergänge nutzen.

Viele Spaziergänger seien bei dem schönen Wetter auf den Wegen unterwegs. Damit die Wege sauber bleiben und alle ihre Freude haben, gebe es mittlerweile drei Hundeklos um Ersingen. Dennoch sind gerade um das Hundeklo im Römerweg sehr viele Hundehaufen entlang des Weges aufgefallen. Auch finden sich die gefüllten Plastiktüten in Feld und Flur. Paal ist sicher, dass sich sehr viele Hundebesitzer vor bildlich verhalten. Einige sind sehr bemüht und beseitigen sogar Hinterlassenschaften von fremden Hunden. Dafür bedankt sich die Ortsvorsteherin sogar ausdrücklich.

Sie appelliert allerdings gleichzeitig auch an diejenigen die Hunde mit dem Auto begleitet auszusteigen und die Hinterlassenschaften mitzunehmen. Ferner sei es eine Unart gefüllte Hundekot-Tüten in blauen Tonnen oder in Mülleimern der Anwohner zu entsorgen. „Meine Bitte an diejenigen, die sich betroffen fühlen: Halten Sie sich an die Regeln“, so Paal, die sich freuen würde, wenn dieses Thema endlich erledigt wäre.